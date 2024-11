Parcheggi rosa per donne incinte e neogenitori, approvata (di nuovo) la mozione a Tursi

Genova. Approvata all’unanimità – per la seconda volta in un anno e mezzo – una mozione che impegna la giunta Bucci a creare parcheggi rosa riservati alle donne incinte e tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei due anni. A presentarla stavolta è stato il capogruppo di Liguria al centro Nicholas Gandolfo insieme alla consigliera Federica Cavalleri. Misure simili sono già state adottate ad esempio a Chiavari, Recco e Rapallo.

“Le buone prassi che qualificano le politiche locali per le pari opportunità delle donne sono la cartina al tornasole di un’amministrazione attenta alle specificità di genere e alla loro tutela, con l’obiettivo di sviluppare buone politiche a favore della maternità e della natalità – è la premessa della mozione -. Sono nate norme a livello nazionale per cui i parcheggi rosa potranno essere predisposti e attrezzati mediante apposita ordinanza del Comune, mentre gli utilizzatori dovranno essere in possesso di uno specifico contrassegno, rilasciato dal Comune di residenza, per l’autorizzazione a parcheggiare negli appositi stalli”.

Il provvedimento chiede di istituire gli stalli rosa vicino ad “attività e servizi dedicati a gravidanza, natalità, postparto, cure pediatriche, certificazioni, in cui la sosta risulta più problematica, come ospedali, farmacie, ambulatori, poste o altri servizi pubblici e di interesse cittadino e turistico”.

L’assessore alla Mobilità Matteo Campora ha espresso parere favorevole e ha spiegato: “Ho chiesto ai Municipi di far pervenire un elenco di proposte entro 60 giorni, occorrerà valutare la localizzazione di questi stalli. Se non dovessero pervenire, ci attiveremo noi”. In ogni caso già oggi le donne incinte e in generale i genitori di bambini fino a due anni possono chiedere a Genova Parcheggi un pass per posteggiare gratuitamente in tutte le Blu Area della città.

In aula è intervenuto anche il consigliere Francesco De Benedictis di Fratelli d’Italia puntualizzando che una mozione con lo stesso contenuto era già stata da lui presentata e approvata in sala rossa a giugno 2023.

Sempre in tema di parcheggi, collegato alla mozione sui parcheggi rosa è stato approvato l’ordine del giorno presentato da Alberto Pandolfo (Pd) che impegna la giunta a realizzare stalli Kiss&Buy su tutto il territorio comunale. Si tratta di posteggi in cui è possibile sostare gratuitamente per mezz’ora esponendo il disco orario. Sono stati realizzati negli ultimi mesi della giunta Bucci per mitigare le proteste dei commercianti contro la futura Ztl di piazza Fontane Marose (nel frattempo sparita dall’agenda del Comune) ma finora non hanno riscosso un grande successo, come dimostra la foto scattata oggi alle 18.50 a un mese da Natale. “Sarebbe meglio che si chiamasse zona disco perché molte persone non capiscono come funziona”, chiosa il consigliere.