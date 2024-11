Controlli in centro storico: chiuso un panificio infestato dai moscerini, sanzionati altri 5 locali

Genova. Sei esercizi sanzionati per insufficienti condizioni igienico-sanitarie e scarsa manutenzione e un locale chiuso per gravi carenze igieniche. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio in centro storico coordinato dal commissariato Prè della polizia insieme a Reparto prevenzione crimine, Polizia amministrativa e sociale, cinofili antidroga e personale della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3.

Durante il servizio sono stati ispezionati esercizi commerciali di gastronomia in via Balbi, Salita San Giovanni di Prè, via di Prè e via del Campo.

La situazione più grave è stata riscontrata in un panificio di via del Campo, dove gli ispettori hanno trovato un’infestazione di moscerini da fogna oltre a scarsa pulizia e carenze manutentive. Sanzione da 3mila euro e immediata sospensione dell’attività finché non saranno sanate tutte le irregolarità.

Sanzionati anche una pizzeria in salita San Giovanni, un kebab in via Prè e tre locali di via Balbi: un ristorante cinese, una gastronomia da asporto e un bar-ristorante.

Gli operatori hanno inoltre monitorato le aree interessate da criticità legate allo spaccio e al consumo di stupefacenti in seguito alle segnalazioni di negozianti e associazioni di quartiere, in particolare le zone comprese fra via Prè, vico dell’Amore, vico Largo, piazza Vittime di tutte le Mafie e tutti i vari caruggi limitrofi.

Nel corso del servizio è stato identificato un 37enne marocchino, in compagnia di un altro soggetto pregiudicato, colpito dalla mistura di prevenzione dell’avviso orale del questore, notificata nel 2021, che è stato segnalato all’Autorità competente per la violazione della stessa.