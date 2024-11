Palermo-Sampdoria LIVE (1-1): la cronaca della ripresa

PALERMO vs SAMPDORIA 1-1 (47′ Di Francesco; 38′ Tutino)

71 Intervento provvidenziale di Riccio a togliere la sfera messa da Di Francesco per Le Douaron.

70′ Non riesce la combinazione in area tra Tutino e La Gumina. La Samp deve alzare il suo indice di pericolosità per provare a strappare l’intera posta al Renzo Barbera.

68′ Fuori Verre e Henry per Vasic e Le Douaron nel Palermo.

65′ Occasione Sampdoria! Tutino si infila in area sfruttando la poca attenzione difensiva dei palermitani. In qualche modo rimedia la retroguardia rosanero, che leva all’ex Cosenza e ai calciatori doriani la possibilità di ribattere in rete la sfera.

65′ Fuori Pedrola e Akinsanmiro per Sekulov e Benedetti: doppio cambio per Sottil.

64′ Fallo in attacco e punizione per la Sampdoria: questa la decisione di Doveri dopo la revisione al VAR. Ovviamente cartellino revocato al difensore doriano, si rimane 11 contro 11.

62′ Rosso per Ferrari! Sampdoria in dieci uomini! Il difensore blucerchiato, secondo Doveri, ha commesso un fallo in trattenuta da ultimo uomo. Ma è anche Segre a trattenerlo in prima battuta. C’è il controllo del VAR.

59′ Ancora errore di Desplanches sulla pressione di La Gumina, con l’estremo difensore che però rimedia.

58′ Tiro deviato di Padrola dopo che il portiere rosanero non era riuscito a smanacciare al meglio. Doveri improvvisamente indica il fondo: dubbi per questa decisione.

55′ Henry scarica corto per Ranocchia che tenta ancora il tiro da fuori. Altra gran parata di Silvestri, respinta la bordata del centrocampista rosanero. Samp che continua ad avere difficoltà ad alzare il baricentro ed è il Palermo ad approfittarne.

51′ Silvestri si supera in elevazione a deviare in corner la conclusione di Ranocchia.

47′ Akinsanmiro tiene la sfera, la cede a Tutino che poi infila in area per La Gumina: Desplanches manda in corner, battuto da Ioannou che cerca direttamente la porta ma si va sul fondo.

Si riparte!

Secondo tempo

La Sampdoria era riuscita a passare in vantaggio con Tutino dopo un primo tempo non brillante. Allo scadere del tempo di recupero, tuttavia, arriva la rete di Di Francesco a riportare la parità.

I blucerchiati devono essere più incisivi in avanti per poter creare ulteriori grattacapi alla difesa rosanero e conquistare l’intera posta in palio. La gara è aperta ad ogni risultato e la Samp deve essere più coraggiosa, salire ancora più con il baricentro sfruttando di più la qualità di Pedrola.

45′ + 2′ Di Francesco! Che gol! Conclusione da fuori che va ad insaccarsi quasi all’incrocio dei pali. C’è stata una deviazione di Akinsanmiro. Fischia due volte Doveri: 1-1 tra Palermo e Sampdoria.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Tutino centra in pieno Akinsanmiro in area, che era in fuorigioco: Palermo in stato confusionale dopo la rete di Tutino, con la Samp che ha avuto grande cinismo a concretizzare quella che sostanzialmente è stata l’unica occasione avuta.

38′ E invece ecco Tutino! Segna la Sampdoria! Baniya e Nikolau sbagliano sulla lettura della palla in arrivo a La Gumina. Mal posizionati i centrali, arriva a rimorchio Tutino che deposita in rete: 1-0 per i blucerchiati.

36′ Altri tentativi del Palermo ma ancora controllabili per la Samp, che tuttavia continua avere problemi nel giocare.

33′ Ioannou sradica il pallone dai piedi di Diakitè, che rimane in area lamentando un contatto falloso: nulla secondo Doveri.

32′ Palermo ancora pericoloso in contropiede: Di Francesco sfida Venuti e poi si libera alla conclusione, trovando però la parata in presa di Silvestri.

30′ Scoccata la mezz’ora di gioco: si è alzata la qualità, soprattutto nel Palermo con alcuni lampi in cui si è dimostrato pericoloso. La Sampdoria fatica ancora nella gestione della palla e a rendersi pericolosa. Deve alzare i ritmi la squadra di Sottil.

28′ Colpo di testa di Henry su un altro suggerimento di Ceccaroni: blocca Silvestri, poi la Samp perde il pallone in ripartenza. Finora è il Palermo che, a sprazzi, sta animando la partita.

27′ Venuti cerca La Gumina in area con un fitrante: Nikolau allontana la sfera anticipando l’attaccante blucerchiato.

22′ Tocco con il tacco di Di Francesco per Ceccaroni che poi mette in mezzo per Henry: l’attaccante non riesce a centrare lo specchio. Blucerchiati spenti quando siamo quasi arrivati alla mezz’ora di gioco.

19′ Gran palla di Ranocchia per Di Francesco che aspetta troppo prima di tirare, accentrandosi. Sulla respinta della difesa doriana arriva ancora l’ex Juve a rimorchio per calciare: palla fuori di poco, brivido per i blucerchiati.

16′ Destro di Di Francesco: conclusione potente ma non nello specchio. Samp che non riesce ancora ad interfacciarsi con pericolosità nella metà campo avversaria.

13′ Ranocchia crossa per Henry, che mette in mezzo di testa per Ceccaroni che non riesce a spedire in rete. C’è però un fallo in attacco: calcio di punizione per la Sampdoria.

10′ Ranocchia e Di Francesco tentano la doppia conclusione da fuori: prima devia La Gumina, poi Ferrari.

9′ Partita ancora bloccata senza occasioni chiare da una parte e dall’altra. Il match è particolarmente delicato per entrambe le squadre: i tre punti sono fondamentali per ritornare vicini alle squadre che lottano per la Serie A.

2′ Ferrari per Romagnoli: il difensore non ce la fa, tegola immediata per la Samp.

1′ Storta alla caviglia sul piede d’appoggio per Romagnoli alla prima azione del gioco. Il difensore è a terra, si aspetta di capire se sarà in grado di continuare.

Si parte! Iniziata Palermo-Sampdoria.

Primo tempo

Le formazioni:

Palermo: Desplanches, Diakitè, Baniya, Nikolau, Ceccaroni, Segre, Ranocchia, Verre, Insigne, Henry, Di Francesco.

A disposizione: Nespola, Sirigu, Lund, Gomes, Di Mariano, Brunori, Vasic, Nedelcearu, Appuah, Le Douaron, Buttaro, Peda

Allenatore: Dionisi

Sampdoria: Silvestri, Venuti, Romagnoli, Riccio, Iannou, Meulensteen, Bellemo, Akinsanmiro, Tutino, Pedrola, La Gumina

A disposizione: Vismara, Ricci, Kasami, Ghidotti, Depaoli, Ferrari, Yepes, Vulikic, Veroli, Benedetti, Sekulov, Leonardi.

Allenatore: Sottil

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Assistenti: Berti di Prato e Giuggioli di Grosseto.

Quarto uomo: De Angeli di Milano.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Perenzoni di Rovereto.

Palermo. Per la Sampdoria la sosta è stata importante per provare a mettere da parte la brutta sconfitta di Pisa. Oggi i blucerchiati sono chiamati alla vittoria nell’ostico Renzo Barbera. Anche il Palermo è partito con il freno a mano tirato rispetto alle aspettative, ma i rosanero si trovano in piena zona playoff. Quella posizione di classifica gli uomini di Sottil devono raggiungerla per poi mettersi a correre per davvero se vuole puntare al salto in Serie A: la stagione è ancora lunga, ma i tre punti sono sempre più pesanti.

Dal primo minuto torna Pedrola (dopo un’anno dall’ultima volta da titolare), davanti c’è La Gumina come punta centrale. Tra i pali si rivede Silvestri. Blucerchiati schierati in campo con il nuovo modulo: è 4-2-3-1