Genova. Primo incontro istituzionale da presidente della Regione Liguria per Marco Bucci, che giovedì pomeriggio ha ricevuto nel palazzo di De Ferrari il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, arrivato a Genova per l’inaugurazione ufficiale del nuovo Palasport.

L’arena sportiva del Waterfront torna infatti ad accogliere il pubblico dopo i lavori di restyling, ospitando il match della nazionale femminile di basket contro la Repubblica Ceca. L’occasione è stata buona anche per discutere di altri progetti legati agli impianti sportivi, in particolare il futuro dello stadio Luigi Ferraris. Ministro e presidente della Regione hanno poi affrontato il tema della promozione dello sport nell’anno di Genova Capitale Europea dello Sport e in vista degli eventi in programma nel 2025, quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport.

Bucci e Abodi, al termine dell’incontro, si sono spostati al nuovo Palasport, nelle scorse settimane al centro di una querelle scoppiata dopo che il presidente della Federazione volley italiana, Giuseppe Manfredi, aveva definito in un’intervista “troppo basso di 30 centimetri per ospitare una gara internazionale regolamentare”. Le affermazioni di Manfredi erano poi state smentite da Bucci, che aveva chiarito che “non esiste alcun problema di altezza, perché i 12 metri si raggiungono senza alcun problema basta togliere i fari dal cono vincolato dalla soprintendenza. In questo modo tutte le gare sono possibili nell’impianto”.

Al netto delle polemiche, la riapertura del Palasport rappresenta un tassello importante nel progetto di riqualificazione della zona fieristica, l’ormai noto Watefront di Levante, firmato dall’archistar Renzo Piano. I lavori erano partiti nel 2019, e va ricordato che che l’avanzamento non è stato privo di intoppi, quantomeno a livello burocratico ed economico. Il Comune di Genova infatti nel 2023 ha deciso di riacquistare la sola arena sportiva del Palasport per 23 milioni iva esclusa, con fondi propri, modulando nell’arco di tempo di un anno il versamento dei soldi a Cds, la società immobiliare che nel 2020 aveva comprato tutta la struttura circolare a 14 milioni e 250mila euro nell’ambito dell’operazione Waterfront. Al suo interno, oltre all’area sportiva, è prevista la realizzazione di una galleria commerciale.

La nuova arena sportiva conta su quattromila sedili verdi (ma potranno arrivare fino a 5000), una parete luminosa e sonora, un tamburo, rivestito di materiale fonoassorbente, un pavimento in cemento in modo da reggere il peso dei bilici necessari per i grandi eventi ma pronto a essere coperto in 4 ore dal parquet o da altri materiali sono le più evidenti novità. L’oculum, o canestro, la struttura di acciaio rossa che aggetta dal tetto semitrasparente, invece, è rimasta intatta, come da indicazione della sovrintendenza. La nuova struttura era stata svelata alla stampa e alla città a luglio.

“Oggi è una bella serata – ha detto il neopresidente della Regione Liguria Marco Bucci – facciamo vedere il Palasport come dovrebbe essere nelle grandi occasioni. C’è ancora un po’ di lavoro fuori ma lo finiremo in fretta. Mi ricordo quando venivo qui a fare atletica indoor, c’era tutta la Pianura Padana che veniva ad allenarsi qui da noi, ora non ci sarà più la pista d’atletica ma la faremo al PalaBombrini. È un Palasport moderno, fatto bene, sono stati fatti molti passi avanti da un punto di vista ambientale ed energetico. Un impianto di primissimo livello, dobbiamo essere tutti contenti”. Soddisfatto delle dichiarazioni di Petrucci della Federbasket che lo ha definito ‘uno dei gioielli dello sport italiano’? “È un bel complimento – ha commentato – sono contento, mi auguro che lo facciano anche tutte le altre federazioni. Verrà usato anche per altre cose, pensiamo a Euroflora, al Salone, musica, eventi, turismo”