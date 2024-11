Genova. Sono iniziate in queste ore le operazioni di allestimento del cantiere che nei prossimi mesi edificherà il nuovo impianto sportivo dedicato al padel sopra il tombinamento del rio Parroco, tra via Livorno e via Pisa, nel cuore del quartiere di Albaro. A sancire l’inizio dei lavori, la comparsa in loco della cartellonista dedicata e di alcuni operai che hanno iniziato la pulizia dell’area verde.

Come è noto il progetto prevede la costruzione di tre campi da gioco, ognuno coperto da un “pallone”, divisi da alcune alberature. Per uno di questi è prevista la realizzazione di una piccola tribuna per gli spettatori. Sarà inoltre costruito un fabbricato per gli spogliatoi e una struttura per consentire l’accesso pedonale da via Pisa. Le strutture portanti saranno in legno, come anche i rivestimenti dei locali costruiti ex novo. Per costruire il piano di gioco, saranno sbancati i versanti limitrofi, con una risistemazione del verde. I lavori, stando alle carte, dovrebbero durare dodici mesi, con l’avvio delle attività previsto entro la fine del 2025.

In sospeso, però, restano i due ricorsi al Tar depositati in questi mesi dai residenti. La doppia sentenza del tribunale amministrativo è attesa per il prossimo gennaio: il primo ricorso è stato depositato impugnando la delibera che toglie i vincoli alla costruzione di manufatti all’interno delle aree verdi strutturate, mentre il secondo, basato sul progetto, legato all’impatto ambientale, all’impatto acustico e al rischio idrogeologico.

Nel frattempo però i lavori oggi vedono ufficialmente il via. Durante la mattinata lo stesso Antonio Cassano ha effettuato un sopralluogo sul sito, insieme al direttore dei lavori, per coordinare le prime operazioni. L’occasione ha portato anche ad un incontro informale e cordiale con i residenti, che hanno in questo modo mostrato all’ex calciatore della Samp e della Nazionale tutte le criticità del progetto nato sotto le loro finestre di casa. Da parte sua, come riferito a Genova24 dai cittadini presenti, Cassano ha illustrato le modifiche apportate al progetto per renderlo meno impattante e sicuro, come le opere di gestione idraulica del rio Parroco, una diversa colorazione dei fabbricati, una nuova insonorizzazione e la realizzazione di una “barriera” di lecci pensata per “coprire” ulteriormente l’impianto e “salvare” la vista dalle finestre dei residenti.