Osteoporosi, vista, diabete, udito: open day sulla prevenzione con il Lions Club

Genova. Il Lions Club Genova Sant’Agata Alta Val Bisagno e il Leo Club Genova Sant’Agata, in collaborazione con la clinica oculistica dell’Ospedale San Martino, l’associazione Italiana Lions per il diabete, Fenix Pharma e Askoltaora propongono una giornata dedicata alla prevenzione a tutto tondo.

L’appuntamento è sabato 30 novembre 2024 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00, presso i locali della Croce Rossa di Bargagli, in via A. Martini 147.

L’iniziativa mira a promuovere la prevenzione e il benessere, offrendo un’opportunità concreta di cura e sensibilizzazione per tutta la cittadinanza con screening gratuiti su:

Osteoporosi: esame della mineralometria ossea.

Vista: screening oculistico con retinografia.

Diabete: calcolo del rischio e test gratuito della glicemia (si raccomanda di presentarsi a digiuno).

Udito: test audiometrico e otoscopia

Inoltre sarà possibile donare i propri occhiali usati. I Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni per donarli a chi più ne ha bisogno.

“Questa iniziativa è un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa fare la differenza per il benessere di tutti. Unire solidarietà e prevenzione significa dare, a chiunque desideri o abbia necessità, la possibilità di prendersi cura della propria salute in modo accessibile – dice l’assessore comunale genovese Sergio Gambino – Un sentito grazie ai Lions, Leo Club e a tutti i partner coinvolti per l’attenzione e la sensibilità dimostrati e alla Croce Rossa di Bargagli per l’ospitalità”