Regione, Orlando resta in Liguria o torna a Roma? “Il problema non è il mio futuro ma portare avanti la battaglia”

Genova. Dopo tre giorni di silenzio Andrea Orlando è tornato a parlare – con un’intervista alla Repubblica e attraverso i social network – della sconfitta alle elezioni regionali, ancora cocente, ma anche delle future sfide del centrosinistra in Liguria e a Genova e, per forza di cose, del proprio destino.

“Il problema non è il mio futuro, ma capire qual è l’assetto migliore per proseguire una battaglia che resta essenziale, e ha convinto quasi metà di coloro che si sono recati alle urne”. Il bivio vede da una parte il ritorno in Parlamento, alla Camera, e alla politica nazionale, dall’altra il disfare le valigie e rimanere in Liguria, a capo dell’opposizione in consiglio regionale e, in modo più ampio, come leader del centrosinistra – e collante della coalizione – in vista delle prossime elezioni Comunali a Genova.

Gli appelli ad Andrea Orlando si stanno susseguendo con un volume sicuramente più rumoroso di quello di chi preferirebbe che l’ex ministro, esaurita la corsa delle Regionali, tornasse a fare il suo lavoro, anche come punto di riferimento per la Liguria, a Roma. Chi si è speso con più decisione è stato Gianni Pastorino, eletto nella lista civica di Orlando Presidente. Ma anche nel Pd, tra la base e tra la gran parte del gruppo dirigente, il pressing è in atto.

Orlando, che subito dopo lo spoglio, aveva risposto che “per decidere avrebbe valutato sulla base anche di un dialogo con la dirigenza locale e nazionale del partito”, ha confermato che la discussione è iniziata: “Ho già incontrato la segretaria Elly Schlein e parte del gruppo dirigente del partito, farò lo stesso con il partito ligure e con tutte le persone che mi hanno aiutato in questa campagna, e cercherò di confrontarmi con quelle che mi hanno sostenuto”.

Nell’intervista e poi in un post sui social Orlando dice: “Manterrò l’impegno che mi sono assunto candidandomi, dedicare il centro del mio lavoro alla battaglia per superare il sistema di potere che si è creato nella mia regione, e il risultato delle elezioni dice vincente”. C’è chi ha inteso questa frase, volutamente ambivalente, come più sbilanciata verso l’opzione della permanenza. E chi il contrario.

Ma impegnarsi nell’esegesi dei post orlandiani ha poco senso. Dopo mesi ad aspettare le decisioni di altri, difficilmente impiegherà molto a sciogliere il dubbio. Ed è egli stesso a ricordare che, anche stavolta, non c’è tempo da perdere: “Su Genova dobbiamo discutere e decidere molto rapidamente. A destra un candidato c’è, le Regionali dicono si può vincere a patto si faccia veloce. Non si rimanga impantanati come successo da maggio ad agosto. La lezione direi c’è stata data”.

A proposito di lezioni, Orlando è convinto che la coalizione ne abbia imparata un’altra: “Sappiamo bene che su di noi si sono scaricati una serie di problemi nei rapporti tra le forze politiche e dentro le forze politiche del campo, per fare una coalizione non basta che i partiti sostengano la stessa persona, serve anche un progetto strutturato di Paese e dei territori. Qui abbiamo pagato il problema che si ripropone per tutti i candidati di centrosinistra: l’incertezza nello schema di gioco. Tema che se non affrontato per tempo, al di là della vicenda ligure, rischia di diventare decisivo. Spero serva da lezione per i prossimi voti regionali, e sia utile per il futuro. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, in questa regione si sono recuperati 15 punti percentuali in quattro anni”.