Centrosinistra, Orlando riprende il “tour” in Liguria: ora il dem pensa di restare

Genova. Martedì sarà in aula in via Fieschi alla prima seduta del consiglio regionale, anche se questo non esclude che possa ancora decidere di tornare alla sua vita di deputato a Roma, ma intanto Andrea Orlando “si allena” da consigliere regionale e oggi era a Davagna, nell’entroterra di Genova, per un appuntamento istituzionale, l’inaugurazione di un Postamat.

L’evento tanto banale quanto di concreta importanza per uno dei tanti Comuni dell’interno che ogni giorno vedono sparire servizi e presidi sociali, è stata l’occasione per un post sui social per ribadire come Orlando abbia ripreso “a incontrare gli amministratori, le comunità”.

“Incontreremo le persone che abbiamo incontrato in campagna elettorale e magari dedicheremo loro più tempo di quello che siamo riusciti a fare – dice Orlando – sarà molto importante non perdere questo rapporto con il territorio, perché la battaglia continua, con le elezioni non siamo riusciti a determinare una svolta decisiva, dobbiamo lavorare per costruirla e determinarla in futuro. Gli obiettivi restano gli stessi: superare un sistema di potere che asfissia la Regione, difendere la sanità pubblica e lavorare per la reindustrializzazione della nostra regione, difendere le aree interne”.

Nei giorni scorsi l’ex ministro, candidato presidente sconfitto alle regionali da Marco Bucci, ha parlato con la segretaria Elly Schlein, ma anche con la sua capogruppo alla Camera, Chiara Braga, per fare presente l’eventualità di un addio a Montecitorio, almeno per il momento.

Sono in tanti, sul territorio, nella base del Pd ma anche tra gli alleati del campo largo, ad avere chiesto a Orlando di restare come leader dell’opposizione sia per il risultato comunque considerevole – ha recuperato quasi 20 punti di distacco dal centrodestra rispetto alle regionali 2020 – sia in vista delle elezioni comunali a Genova.

Più volte Andrea Orlando ha dichiarato che la “battaglia” per far cambiare pagina alla Liguria prosegue. Fino a ora non ha ancora spiegato chiaramente in quale forma, ma la sua sempre maggiore presenza sul territorio sembra far presagire un ritorno definitivo.