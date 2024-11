Orientamenti: 40mila presenze alla prima giornata coi testimonial Massari, Vecchioni e Schettini

Genova. Si è conclusa con circa 40mila presenze la prima giornata della 29° edizione del Festival Orientamenti, con quasi tutti gli eventi in programma sold out, tra cui quelli che hanno visto protagonisti i tre testimonial di questa edizione 2024.

Il Festival Orientamenti oggi resterà aperto fino alle 22 per dare l’opportunità alle famiglie di visitare gli spazi e gli stand.

“I numeri di oggi, ma anche quelli delle persone che hanno prenotato il loro posto per un evento nei 3 giorni, oltre 100mila, con iscrizioni ancora aperte, dimostrano come, ancora una volta, il Festival Orientamenti sia capace di parlare ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti, e di dare suggestioni e risposte su temi cruciali come il lavoro, la formazione e il futuro”, commenta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

“Il nostro obiettivo è dare opportunità concrete ai giovani, costruire una formazione che sia sempre più in sintonia con il mercato del lavoro, per evitare che continui ad accadere che, ogni anno, decine di aziende non trovino il personale che stanno cercando e migliaia di posti di lavoro disponibili non vengano assegnati. Per questo – conclude Bucci – nella prossima giunta le deleghe di scuola, università, formazione e lavoro saranno nello stesso assessorato, in modo che questi ambiti possano lavorare in modo ancora più stretto e funzionale”.

Tra i principali appuntamenti, l’incontro con l’ex nuotatore Filippo Magnini, dal titolo “Re Magno e la vittoria dello sport pulito”, in cui l’atleta ha parlato con i ragazzi della sua storia e di cosa ci sia alla base dei successi di un nuotatore, ma anche del suo impegno nella lotta al doping, condotto con l’associazione “I’m doping free”. Ha inoltre raccontato della battaglia, poi vinta di fronte al Tribunale arbitrale dello sport, per dimostrare la propria innocenza di fronte alle accuse di uso di sostanze dopanti.

Debora Massari ha tenuto la lezione dal titolo “La manualità come strumento creativo e imprenditoriale”. L’imprenditrice e pastry chef, tra le più influenti nel campo della pasticceria e del cibo, è la madrina dell’area Hands del Festival Orientamenti 2024 e ha raccontato a ragazze e ragazzi come sia possibile applicare la mentalità e il modello imprenditoriale per rendere il proprio lavoro più efficiente, replicabile, ma anche più creativo.

Il racconto ha ripercorso la sua esperienza professionale, iniziata nel laboratorio della pasticceria di famiglia fondato da suo padre Iginio Massari e maturata nella trasformazione nel brand “Iginio Massari Alta Pasticceria”, nel cui consiglio di amministrazione ora siede come socia fondatrice e co-responsabile del reparto Ricerca e sviluppo.

Senza tralasciare difficoltà e fallimenti, Massari ha anche affrontato il tema della centralità dello studio e dell’approfondimento dietro al mestiere della pasticceria, fondamentali per costruire un progetto che punta a diventare una realtà consolidata anche sul piano internazionale.

Roberto Vecchioni, che oltre a essere cantautore e scrittore è anche docente, ha parlato di “Uso e forza dei classici, oggi”: come testimonial dell’area Human, ha raccontato a docenti e studenti come i classici possono oggi essere usati per costruire le basi di un futuro più solido, e di come nei classici sia possibile trovare la vita, i valori e le radici della nostra cultura, oltre alla forza di sfidare le storture del nostro mondo.

Vincenzo Schettini, professore e divulgatore scientifico, testimonial del filone Stem, è creatore del format “La fisica che ci piace”, in cui grazie a YouTube e ai social media la fisica diventa uno spettacolo capace di coinvolgere e appassionare un pubblico sempre più vasto.

I principali appuntamenti di domani, giovedì 14 novembre:

Ore 9.30 – 11.30 “La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2”

(Sala 9, The Space)

Un evento, destinato a genitori e studenti, per presentare e illustrare le potenzialità del nuovo percorso di istruzione Tecnica Professionale 4+2.

Ore 11.30 – 13 Emma Galeotti “Una tiktoker per i diritti dei giovani”

(Sala Maestrale)

Emma Galeotti, tiktoker tra le più conosciute, racconterà il suo percorso fino a oggi.

Ore 18 – 19 “La forza delle parole: incontro con Stefano Bartezzaghi e Elisabetta Pozzi”

(Sala Levante)

Stefano Bartezzaghi, linguista, intellettuale ed enigmista, gioca con le parole da sempre.

Elisabetta Pozzi è attrice, regista e direttrice didattica della scuola del Nazionale di Genova.

Ore 18 – 19.30 Quale futuro per i nostri figli?

(Sala 9, The Space)

Il seminario vuole fornire un quadro delle macro-tendenze del mercato del lavoro, con le previsioni a medio termine e delle competenze più richieste dalle imprese, per consentire un migliore approccio a una decisione importante come la scelta dell’indirizzo scolastico.

Il seminario è tenuto da esperti della Camera di Commercio di Genova e di Unioncamere Nazionale.

Ore 20 – 22.30 Filippo Caccamo “Le Filippiche”

(Sala Maestrale)

Una serata dedicata ai docenti: al Festival Orientamenti arriva l’ultimo spettacolo teatrale del comico, che da gennaio 2024 sta facendo sold out in tutti i teatri italiani.