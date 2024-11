Orientamenti, 38mila partecipanti alla seconda giornata: tutti gli appuntamenti di venerdì 15 novembre

Genova. Si è conclusa con 38 mila persone presenti ai Magazzini del Cotone la seconda giornata di Orientamenti 2024, a cui devono aggiungersi i 3 mila partecipanti dello spettacolo di ieri sera e quelli dell’evento in programma questa sera, “Le Filippiche”, l’ultimo spettacolo teatrale di Filippo Caccamo che da gennaio 2024 sta ottenendo un grande successo in tutti i teatri italiani. Una pièce che sorprende e diverte, grazie all’interpretazione magnetica del comico e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, facendolo sentire parte integrante delle storie raccontate sul palco. Lo spettacolo di Filippo Caccamo, annunciato sold out come diversi altri appuntamenti di oggi, sarà preceduto da una breve presentazione delle iniziative di orientamento messe in campo dalla Regione Liguria, in particolare legate ai progetti Orientamenti e Orientamenti-#Progettiamoci Il Futuro.

“Anche il secondo giorno di Orientamenti ha visto una fortissima partecipazione di ragazzi, famiglie e docenti – commenta il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – Sono numeri che mostrano il grande appeal di questa manifestazione, dimostrando ancora una volta l’importanza di offrire ai giovani che stanno scegliendo quale strada intraprendere una mappa esaustiva delle tante opportunità lavorative e di studio a loro disposizione. Anche nell’edizione 2024, dunque, le centinaia di stand, eventi e incontri di Orientamenti si stanno confermando strumenti concreti ed efficaci per capire cosa si vuole per il proprio futuro e iniziare a costruirlo”.

Tra gli appuntamenti più importanti di oggi “La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2”, destinato a genitori e studenti e pensato per presentare e illustrare le potenzialità del nuovo percorso di istruzione Tecnica Professionale 4+2.

Il 4+2 è un modello che prevede il conseguimento della maturità in 4 anni di scuola professionale, a cui seguono 2 anni di ITS Academy, integrati con esperienze pratiche all’interno delle aziende.

“Una tiktoker per i diritti dei giovani” è il titolo dell’incontro con Emma Galeotti, tiktoker tra le più conosciute, che ironizzando sugli aspetti più critici della nostra società, che ha parlato del suo percorso, dei suoi valori e delle sue battaglie.

Galeotti è inoltre una delle interpreti del programma Rai ‘Dove sta scritto’, dedicato alla Costituzione, che spiega il contenuto della Carta fondamentale concentrandosi su cosa significherebbe, nella vita quotidiana, non poter godere di tutti quei diritti che la Costituzione garantisce e che, troppo spesso, sono dati per scontati.

“Realizzare questo progetto – ha detto ai ragazzi – ha dato un significato al mio percorso da content creator, perché ho capito che potevo mettere al servizio le mie capacità e il mio talento per aiutare a comunicare un qualcosa di importante, come parlare di diritti e aiutare i ragazzi a imparare divertendosi”.

Nel tardo pomeriggio Stefano Bartezzaghi, linguista, intellettuale ed enigmista, ed Elisabetta Pozzi, attrice, regista e direttrice didattica della scuola del Teatro Nazionale di Genova, portano in scena “La forza delle parole”, un incontro che si concentra sul peso delle parole che usiamo, nei commenti, nei modi di dire, nelle attribuzioni, sui diversi significati di uno stesso termine non solo a seconda del contesto, ma anche in base al genere in cui le stesse parole vengono declinate.

“Quale futuro per i nostri figli”, evento organizzato con la Camera di Commercio di Genova e Unioncamere nazionale, è un seminario rivolto in particolare alle famiglie per fornire loro strumenti per supportare i figli nelle scelte, e che ha voluto fornire un quadro delle macro-tendenze del mercato del lavoro, con tanto di previsioni a medio termine e una analisi delle competenze più richieste dalle imprese, per consentire un migliore approccio ad una decisione importante come la scelta dell’indirizzo scolastico.

Di seguito i principali appuntamenti di domani, venerdì 15 novembre:

• 9 – 11 Assicurati il futuro – IVASS ROADSHOW

(Sala 9 The Space)

Iniziativa di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) per portare l’educazione assicurativa direttamente a scuola. Attraverso attività interattive, quiz e giochi tematici studenti e studentesse imparano a conoscere le “parole che contano” nel linguaggio assicurativo e il loro significato, come funziona una polizza, se e quando conviene stipularla, a cosa stare attenti quando si firma un contratto assicurativo, quali sono i diritti e i doveri dopo averlo firmato e su quali strumenti di tutela possono contare.

• 9.30 – 11 Giovanna Iannantuoni “Il futuro nasce dalla conoscenza”

(Sala Levante)

Incontro con la rettrice dell’Università di Milano-Bicocca dal 2019, e dal 2023 Presidente della Conferenza dei rettori italiani, laureata in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi con un PhD in Economics, ha lavorato a Cambridge a Rochester;

• 10 – 11 Linda Cerruti “L’arte del nuovo contro le discriminazioni di genere”

(Sala 10 The Space)

La campionessa azzurra di nuoto artistico spiega come dallo sport si possa trarre la forza per contrastare le discriminazioni di genere. Agli insulti ricevuti a seguito della pubblicazione di una sua foto artistica, Linda trova la forza di sporgere denuncia e mandare così a processo 12 haters grazie al lavoro della Polizia postale.

• 10.30 – 11.30 Martina Cardillo “Ma che ci andate a fare nello spazio con tutti i problemi che abbiamo qui?”

(Sala Maestrale)

Astrofisica, divulgatrice scientifica, laureata in Scienze dell’Universo e dottorata in Astronomia all’Università di Tor Vergata a Roma, racconta tanti strumenti e tecnologie che, se non fossero state studiate nello spazio, non sarebbero tra noi.

L’astrofisica che racconta la scienza in romanesco racconta poi, con ironia, le difficoltà di una carriera da scienziata in Italia, di donne, numeri e matematica, demolendo i pregiudizi con una risata;

• 14 -16.30 incontro con il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo

(Sala Levante)

Evento promosso dal Ministero della PA sul tema “Lavorare nella Pubblica Amministrazione, più che un posto fisso un posto figo”;

• 17 – 18.30 “Il rugby: lo sport del fair play che fa squadra con il pubblico”

(Sala 10 The Space)

L’ex rugbista Leonardo Ghiraldini, 107 presenze in Nazionale tra 2006 e 2020, racconta il percorso della Nazionale di Rugby, e l’importanza del fairplay e del rispetto dell’avversario in questa disciplina;

• 20.30-22.30 “La notte dei talenti”

(sala Maestrale)

L’evento dedicato a celebrare le eccellenze della Regione Liguria, premiando realtà e giovani che si sono distinti in diversi campi come l’arte, la scienza, lo sport, l’innovazione, l’istruzione e altro ancora. Durante l’evento, sono previsti momenti dedicati alle presentazioni dei progetti e alle performance degli artisti.