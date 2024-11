Orientament, Worldskills di Confartigianato: “In gara le abilità professionali dei ragazzi”

Genova. Confartigianato porta anche quest’anno al Festival Orientamenti le Worldskills Liguria dal 13 al 15 novembre: l’appuntamento per una ventina di istituti e 49 competitor sarà ai Magazzini del Cotone, modulo 7, secondo piano, nell’area dedicata all’offerta formativa post scuole medie.

Un appuntamento che mette in luce le abilità dei giovani talenti liguri che hanno scelto un percorso professionale e che vuole valorizzare anche agli occhi dei ragazzi e delle famiglie che visiteranno la manifestazione questi percorsi di studio. Sartoria, estetica, elettrotecnica, edilizia, termoidraulica, cucina e sala, questi gli ambiti in cui i ragazzi si sfideranno, per aggiudicarsi un posto sul podio.

L’appuntamento è divenuto oramai una tradizione nel palinsesto di Orientamenti e ha contribuito a invertire il trend delle iscrizioni: nel 2024, infatti, sono calate le iscrizioni nei licei del 3,2% (circa mille studenti) e sono cresciute quelle negli istituti tecnici dei settori economico, tecnologico e professionale, che hanno registrato un aumento degli iscritti.

Nella tre giorni, dalle 10 alle 17, si alterneranno gli allievi, giudicati dagli expert provenienti dal mondo delle imprese, nelle varie sfide: il 13 daranno il via moda ed estetica, il 14 sarà la volta dell’elettrotecnica, il 15 gran finale con sala, cucina, edilizia, termoidraulica. Dal 1950 WorldSkills è l’organizzazione internazionale riconosciuta delle Nazioni Unite che sostiene lo sviluppo delle competenze professionali e personali dei giovani.

Le WorldSkills si caratterizzano come delle “competizioni dei mestieri” che vengono fatte a livello mondiale ogni anno. Le regioni possono autonomamente creare, sulla base delle competizioni mondiali, dei format di competizione che preparino studenti e lavoratori alle gare svolte a livello mondiale. Per questa edizione, la gara di gelato darà l’occasione al vincitore di partecipare alla finale del concorso nazionale di gelateria “Vittorio Bartyan” che si terrà il 22 Gennaio 2025 al Sigep di Rimini.

Secondo i dati Excelsior di ottobre 2024, l’indagine realizzata da Unioncamere, i settori in cui da qui a dicembre in Liguria sono presenti le maggiori opportunità di lavoro sono le professioni commerciali e dei servizi (il 27%), che comprendono proprio sala, cucina, estetica, e operai specializzati e conduttori impianti (il 25%), che comprendono i settori di elettrotecnica, edilizia, termoidraulica. Ancora in 55 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, segno di quanto lavoro sia stato fatto, ma sia contemporaneamente ancora da fare nell’orientamento.

«Le Worldskills rappresentano per Confartigianato Liguria un’occasione unica al Festival Orientamenti, dato che permettono ai ragazzi di misurarsi con le abilità professionali che verranno loro richieste sul mondo del lavoro e di essere valutati da insegnanti e professionisti. Si mettono alla prova, divertendosi e portando il loro entusiasmo, la loro creatività e voglia di fare», commenta il presidente regionale Giancarlo Grasso. «Inoltre sono un’ottima vetrina per i ragazzi più giovani che durante la manifestazione scelgono cosa fare da grandi. I dati ci dimostrano come siano cresciute le iscrizioni agli istituti tecnici, in linea con le esigenze del mondo del lavoro e delle imprese. Oggi l’artigianato offre diversi sbocchi professionali proprio nei settori in cui c’è maggior richiesta, dai servizi agli operai specializzati: fondamentale proseguire nell’incentivare la formazione professionale, mettendo al centro il “saper fare”, come fatto in questi anni di Orientamenti».