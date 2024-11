Open day all’IIT: laboratori aperti alla cittadinanza

Genova. Mercoledì 18 dicembre torna l’Open Day dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Per il secondo anno consecutivo appassionati e appassionate di scienza avranno la possibilità di visitare i centri genovesi IIT. Per assicurarsi l’ingresso è sufficiente iscriversi sul sito www.openday.iit.it entro il 1° dicembre, fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa intende avvicinare concretamente cittadini e cittadine del territorio ligure, e non solo, ai luoghi dove ogni giorno una comunità internazionale di oltre 1000 giovani provenienti da più di 60 Paesi nel mondo porta avanti la ricerca italiana, sviluppando tecnologie pensate per migliorare la nostra vita.

Le tematiche e le tecnologie presentate spazieranno dalle bioplastiche ricavate dagli scarti di frutta e verdura al supercomputer Franklin, includendo microscopi ottici per lo studio delle malattie e gli esoscheletri. Ma non è tutto: ci sarà la possibilità di incontrare i vari robot sviluppati dall’Istituto, tra cui iCub, AlterEgo, ergoCub, R1, il robot quadrupede HyQ Real e il robot-pianta Planotoide.

I partecipanti verranno divisi in gruppi per visitare i tre centri genovesi IIT: il Center for Convergent Technologies – CCT di Morego, il Center for Robotics and Intelligent Systems – CRIS di via San Quirico e il Center for Human Technologies – CHT degli Erzelli.