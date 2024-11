Nuovo Palasport, nel match inaugurale vittoria delle Azzurre del basket davanti a 2.000 spettatori

Genova. Un’inaugurazione all’insegna della vittoria per il nuovo Palasport, che giovedì sera ha ospitato la partita della nazionale femminile di basket contro la Repubblica Ceca valevole per la qualificazione agli Europei 2025.

Le Azzurre hanno vinto per 68 a 47, e ad assistere al loro trionfo c’erano 2.000 spettatori, oltre al sindaco (e neo presidente della Regione) Marco Bucci e al ministro dello Sport Andrea Abodi, arrivato a Genova proprio per l’occasione. Con loro anche la prefetta di Genova, Cinzia Terresa Torraco, il vicesindaco Pietro Piciocchi, l’assessora comunale allo Sport Alessandra Bianchi e il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci.

“È il primo evento importante di inaugurazione del nuovo Palasport di Genova, ringraziamo la Federazione Italiana Pallacanestro, il suo presidente e il ministro per lo Sport e i Giovani per averci onorato con questo bellissimo incontro – ha detto Bucci – Genova e la Liguria amano il basket, ecco perché siamo sicuri che il Palasport diventerà un punto di riferimento per il basket ligure e italiano. A partire dalla prossima settimana avremo tanti eventi, deve diventare il punto di riferimento dello sport al coperto a Genova e in tutta la regione. Ringrazio la società Cds Holding, l’architetto Piano e tutti coloro che si sono rimboccati le maniche per restituirci l’impianto in tutta la sua bellezza e funzionalità, trasformandolo in un motivo di gioia e di orgoglio per la nostra città e per la Liguria”.

“Una serata indimenticabile, una grande festa che inaugura un bellissimo impianto destinato non solo a ospitare grandi eventi sportivi nazionali e internazionali, ma a diventare la casa di tutti i genovesi – ha aggiunto il vicesindaco Piciocchi – Già a partire dai prossimi giorni, infatti, la nuova arena sportiva del Palasport sarà a disposizione dello sport di base, delle scuole, delle associazioni e di tutti coloro che vorranno praticare sport”.

“Sono sicura che per Arianna Arado, cresciuta sui campi della nostra regione, non poteva esserci palcoscenico più bello per debuttare con la maglia azzurra – è stato il commento dell’assessora Bianchi – Quello del Palasport è stato un grande intervento di riqualificazione sportiva importante, risultato di tantissime sinergie a dimostrazione che quando si lavora in squadra, come insegna lo sport, si ottengono grandi risultati. Sarà bellissimo vederlo diventare la casa per tantissime discipline e società del nostro territorio che qui potranno crescere giorno dopo giorno”.