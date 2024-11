Il nuovo Palasport si svela alla città con le Azzurre del basket: all’inaugurazione anche il ministro Abodi

Genova. Il nuovo Palasport di Genova torna ad accogliere il pubblico dopo i lavori di restyling con la Nazionale femminile di basket, un evento cui parteciperà anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi.

L’appuntamento è per giovedì 7 novembre alle 18.15, quando sul campo del Palasport le Azzurre del basket affronteranno la Cechia nell’ambito del Women’s EuroBasket 2025, campionato continentale al quale l’Italia è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato a Bologna.

Il capoluogo ligure torna dunque a ospitare una partita della nazionale femminile a cinquant’anni dall’Italia-Francia del 23 luglio 1974. L’evento è inserito nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, e sancisce ufficialmente l’inaugurazione dell’arena sportiva del nuovo Palasport. Nel corso della sua storia l’Italbasket femminile ha giocato a Genova in tre occasioni: il 2 agosto 1942 Italia-Ungheria finì 27-18, il 22 luglio 1974 il Canada si impose 63-61 e il giorno dopo le Azzurre batterono la Francia 13-12 anche se in realtà la partita venne interrotta dopo pochi minuti per “divergenze arbitrali”.

Per il match, dalle 16 alle 20 saranno in servizio navette gratuite che collegheranno la stazione ferroviaria di Brignole alla Foce.

“Con la sfida Italia-Repubblica Ceca scriviamo una nuova pagina di storia, non solo sportiva, della nostra città – ha detto Alessandra Bianchi, assessore comunale a Sport e Turismo, alla presentazione ufficiale di martedì mattina a Tursi – Festeggiamo un doppio importante traguardo: il primo grande appuntamento internazionale che verrà ospitato dal nuovo Palasport ed il ritorno a Genova, a cinquant’anni di distanza dall’ultima volta, della nazionale femminile di pallacanestro”.

“Ogni Federazione si pone un obiettivo e il nostro, in questo momento, è quello di ottenere un grande risultato in occasione del prossimo Europeo Femminile – ha detto il presidente della FIP Giovanni Petrucci – L’ho già detto alla squadra ieri sera, dobbiamo crederci e non limitarci nelle ambizioni. Anche nel 2006 da presidente Coni chiesi alla Nazionale di calcio di pensare in grande e di puntare a Berlino. Quella volta andò bene, speriamo di fare altrettanto. Quanto al nuovo Palasport credo che l’amministrazione comunale di Genova, il Coni Liguria e la Regione abbiano realizzato un miracolo, se penso a quanto sia difficile in Italia costruire un impianto sportivo di alto livello. Arriviamo qui con gioia e determinazione: la partita di giovedì non conta per la Qualificazione ma per il Ranking sì e noi faremo di tutto per onorare al meglio questo impegno, anche per riavvicinare in qualche modo Genova alla pallacanestro”.

“Passo dopo passo abbiamo salutato e accompagnato la rinascita di questo impianto che è moderno per concezione e realizzazione e certamente presenta caratteristiche distintive, non solo perché è stato ideato da Renzo Piano – ha aggiunto Antonio Micillo, presidente Coni Liguria – Abbiamo difeso questa idea con estrema convinzione perché quell’Area non venisse destinata ad altri utilizzi. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato con noi in questi anni”.

Dal punto di vista della sfida, a parlare sono stati il coach Andrea Capobianco e due giocatrici, Jasmine Keys e la genovese Arianna Arado: “Vogliamo arrivare preparati all’Europeo 2025 che vedrà un girone a Bologna, per farlo dobbiamo fare dei passi e trovare stabilità, giocando in modo corretto e ottenendo risultati come già fatto un anno fa – ha detto Capobianco – Questa Nazionale è giovanissima, 9 ragazze su 12 sono nate dopo il 2000 e la più esperta è Zandalasini che ha solo 28 anni. Abbiamo poco tempo per prepararci, forse non vedrete una pallacanestro fluida o perfetta ma certamente vedrete le emozioni e l’umanità che questo gruppo straordinario di atlete sa regalare. La nostra Maglia è la più bella del mondo, vi posso assicurare che nessuna si tirerà indietro”.

I biglietti per assistere a Italia-Cechia sono acquistabili al link www.vivaticket.com/it/ticket/italy-czechia/251488.