Nuova Diga, Natale (Pd): “Nebbia fitta e Bucci non ha niente da dire?”

Genova. Davide Natale, segretario regionale del Pd e consigliere eletto per un secondo mandato, torna all’attacco sulla questione dei ritardi della nuova diga facendo il punto all’indomani del momento di approfondimento di Autorità portuale. Quello che doveva essere un primo punto stampa, per motivi organizzativi e personale di alcuni dei referenti, si è trasformato in una serie di domande e risposte scritte. Ma al di là del metodo, Natale punge sul merito, ovvero sui ritardi confermati sull’avanzamento dell’opera, almeno allo stato attuale.

“I commissari dell’Authority non si presentano alla conferenza, i dirigenti si rifiutano (giustamente) di affrontare da soli domande scottanti, le risposte vengono inviate via mail evitando il contraddittorio e sulla diga permane una nebbia fitta”, dice Natale.

“Ma sul rebus difficile da dipanare dello sviluppo dell’opera, tra cantieri in ritardo, finanziamenti, extracosti, campi prova e cassoni difettosi, il commissario straordinario Bucci, non ha nulla da dire? Appena si insedierà il consiglio regionale e saranno istituite le commissioni, chiederemo che vengano convocati immediatamente sia i vertici dell’Autorità portuale che i commissari, per chiarire tutte le fasi programmatiche inerenti la Diga”, continua l’esponente Pd.

“Perchè, a differenza di quello che pensa il presidente della Regione, la campagna elettorale è finita e bisogna dire come si sono spesi e saranno spesi i fondi pubblici, quindi dei cittadini, e come stanno procedendo i lavori di un’opera fondamentale per l’economia della Regione e del Paese. Si è perso già fin troppo tempo e fare chiarezza su tutti i passaggi è indispensabile”, conclude il segretario del Pd Liguria.