Nuoto, Trofeo Nico Sapio: grande festa per Esordienti A e Ragazzi

Genova. Va in archivio con il sorriso dei 645 atleti Esordienti A e Ragazzi la cinquantesima edizione del Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova.

Una grande festa del nuoto italiano e internazionale, inserita nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Dalle prodezze di Alberto Razzetti, sabato vincitore del Trofeo Alfredo Provenzali scaturita dalla miglior prestazione assoluta grazie ai primati di vasca nei 400 misti e 200 farfalla (venerdì la vittoria nei 200 misti) ai sorrisi degli atleti più giovani.

La Coppa Luigi Gardella, in memoria dello storico presidente del Genova Nuoto e ideatore del Trofeo Nico Sapio: è assegnata alla società vincitrice della classifica sommatoria Esordienti A e Ragazzi. A vincere nel 2024 è la Superba Nuoto (73 punti) davanti a DDS (60) e Aquaclub (53). Superba leader tra i Ragazzi, DDS tra gli Esordienti dove al secondo posto si classifica Genova Nuoto. La classifica finale del Trofeo Nico Sapio, dedicata alle tre giornate di confronti, premia In Sport (189,5 punti).

In totale sono state 3.580 le presenze/gara nei tre giorni del Trofeo Nico Sapio: circa 1.000 gli atleti della categoria Assoluti e Juniores tra venerdì e sabato, 645 gli Esordienti A e Ragazzi.

“Tre giornate particolarmente impegnative, sono molto contenta perché è stata una bella edizione con speciali gare agonistiche, in particolare quelle del nostro portacolori Alberto Razzetti – afferma la presidente Mara Sacchi – Bene anche i francesi e la nostra Sara Curtis. Oggi la giornata dedicata al programma giovanile, con il loro contagioso entusiasmo. Desidero ringraziare tutto lo staff My Sport per il supporto, insieme ai genitori”.