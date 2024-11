Novembre azzurro, il tour nelle valli con gli urologi di Asl3

Genova. Nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili Asl3, in collaborazione con i Comuni del territorio, mette a disposizione, in Valli Scrivia, Val Trebbia e Valle Stura un team di urologi e andrologi, coordinato dal dott. Carlo Ambruosi, Direttore della Struttura Complessa Urologia Asl3, per effettuare consulenze gratuite e in accesso diretto

Si parte da Casella mercoledì 13 novembre, dalle 9.30 alle 14, alla Croce Verde (via Aldo Moro 11). Martedì 19 novembre, dalle 9 alle 12.30, gli specialisti saranno al Poliambulatorio di Torriglia (via della Provvidenza 60), mentre martedì 26 novembre, dalle 14.30 alle 18, i cittadini potranno recarsi al Poliambulatorio di Rossiglione (via Roma 36).

Le visite sono ad accesso libero e gratuito

“L’importanza della diagnosi precoce – spiega il dott. Carlo Ambruosi, Direttore dell’Urologia Asl3 – è indiscutibile, tuttavia è noto che meno del 20% degli uomini si sottopone a una visita di screening andrologico, a differenza delle donne, più attente e sensibili all’argomento prevenzione. Per esempio per i ragazzi più giovani, dopo i sedici anni, l’autopalpazione dei testicoli e una visita andrologica prima dei diciott’anni per valutare la presenza o meno di varicocele, che come noto può contribuire a problemi di fertilità maschile se non trattato precocemente , può determinare un miglioramento dei risultati”.

Per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione al maschile, per tutto il mese di novembre, il simbolo del fiocchetto azzurro è sul logo di Asl3 sul sito e sui canali social.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Comunicazione tel. 010 849 7408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

Iniziativa in collaborazione con il Dipartimento corretti stili di vita Asl3