Lavori sul nodo di Genova, modifiche ai treni nel weekend: tutte le cancellazioni e variazioni di orario

Genova. Entrano in una nuova fase gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova per la realizzazione dei due nuovi binari tra le stazioni di Principe e Brignole.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana sarà necessario interrompere la circolazione su due dei quattro binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole, sui binari 9 e 10 di Genova Brignole e nella località di Quadrivio Torbella del Nodo di Genova, dalle ore dalle ore 00.00 di sabato 23 alle ore 4.00 di lunedì 26 novembre. Le interruzioni comportano modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee che collegano Genova a Ventimiglia, Savona, Sestri Levante, Acqui Terme, Novi Ligure, Arquata Scrivia e Torino con cancellazioni, limitazioni, anticipi o posticipi degli orari.

Le modifiche sono necessarie per la realizzazione del progetto sestuplicamento Genova Principe – Genova Brignole, che prevede il prolungamento delle gallerie esistenti Colombo e S. Tomaso con i futuri nuovi marciapiedi di Genova Brignole, di cui uno di interscambio con la linea metropolitana.

Nei giorni 23 e 24 novembre sono dunque previste le seguenti variazioni:

alcuni treni del Regionale della relazione Torino – Genova hanno origine o termine corsa a Genova Piazza Principe o a Genova Sampierdarena e sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena.

alcuni treni del Regionale delle relazioni Genova – Arquata/Novi Ligure, Genova – Acqui Terme, Genova – Imperia/Ventimiglia sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena, alcuni modificano l’orario anche con anticipi;

alcuni treni da Alassio/Albenga/Savona per Genova Brignole terminano la corsa a Genova Piazza Principe e/o modificano l’orario anche con anticipi;

alcuni treni da Savona per Genova Brignole/Sestri Levante modificano l’orario anche con anticipi;

Sabato 23 novembre, i treni metropolitani del Regionale con origine da Genova Nervi/Genova Brignole e destinazione Genova Voltri/Genova Brignole e con origine da Genova Voltri e destinazione Genova Brignole/Genova Nervi sono cancellati.

Dalle ore 14:00 del sabato 23 e per l’intera giornata della domenica 24:

i treni del Regionale tra Genova e Novi/Arquata modificano il loro percorso e non fermano a Rivarolo e Sampierdarena,

i treni del Regionale della relazione Genova – Acqui Terme sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e di Campo Ligure – Masone. Attivo un servizio bus che non effettuerà fermata nelle stazioni genovesi di Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.