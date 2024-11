No Meloni Day, gli studenti scendono in piazza: “Edilizia fatiscente e caro studi: la scuola è una gabbia che non emacipa”

Genova. Si sono dati appuntamento questa in piazza Corvetto per il “secondo atto” del No Meloni Day, gli studenti genovesi di Osa (Opposizione studentesca d’alternativa) e Cambiare Rotta, sull’onda delle proteste nazionali, in occasione della giornata internazionale dello studente prevista per il 17 novembre. Dopo il presidio, al via il corteo per le vie del centro, passando da Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre e Piazza De Ferraru.

Nel mirino degli studenti “edilizia fatiscente, caro studi, Pcto che ci sfruttano, presidi manager autoritari e scuola gabbia che non emancipa” per quanto riguarda il presente, mentre “precarietà, assenza di prospettive e guerra sono il futuro che questa società e questa scuola ci consegnano”.

Il ministro Valditara, proseguono, “non fa che aggravare questa situazione, implementando le ore di alternanza e accelerando la torsione antidemocratica e reazionaria della scuola: la riforma del voto in condotta, dal punto di vista repressivo, e le nuove linee guida per l’educazione civica, dal punto di vista ideologico, stanno lì a dimostrarlo. Il 15 novembre esprimeremo la nostra radicale contrarietà alla scuola di Valditara e a questo Governo. La scuola immaginata dal ministro è il riflesso delle politiche antipopolari e reazionarie del governo e per questo la battaglia è la stessa”.

Osa ha stilato “10 punti rivendicativi e di lotta” con cui vengono chiamati gli studenti alla mobilitazione, “per una nuova scuola e un’alternativa”. Le stesse organizzazioni sono state protagoniste in questi giorni della protesta per ottenere l’istituzione di uno sportello antiviolenza dell’Università di Genova.