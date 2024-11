Nidi e scuole d’infanzia, aperto il tavolo tra Comune e sindacati in prefettura

Genova. Questa mattina in prefettura si è svolto il tavolo, richiesto dall’amministrazione comunale, con le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil sulle tematiche inerenti ai nidi e scuole dell’infanzia 0-6. Presente la prefetta Cinzia Torraco, per l’amministrazione comunale hanno partecipato il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, l’assessora alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni, oltre ai tecnici della direzione del Personale e della Scuola.

“Dal tavolo di oggi, di cui ringrazio il prefetto Cinzia Torraco per la disponibilità e la sensibilità dimostrata – ha detto il vicesindaco Piciocchi – è emersa una sostanziale visione comune degli obiettivi e la volontà condivisa di arrivare a una soluzione sulle questioni aperte, facendo fronte comune. La prossima settimana faremo un nuovo tavolo di confronto che si inserisce nell’ottica, portata avanti in questi anni, della concertazione per arrivare, come già in passato a soluzioni concrete nell’interesse del servizio erogato alle famiglie e dei lavoratori”.

“L’amministrazione in questi anni ha dimostrato di avere molto a cuore il servizio delle scuole e dei nidi d’infanzia, le cui diverse declinazioni, articolate e complesse, sono costantemente affrontate in tavoli con la parte datoriale, cioè il Comune, e le rappresentanze sindacali – ha evidenziato il vicesindaco Piciocchi – Abbiamo messo a disposizione, in questi anni, un importante impegno economico: abbiamo anche buttato il cuore oltre l’ostacolo per realizzare quattro nuovi asili, su cui ci confronteremo per la futura gestione”.

Il vicesindaco ha ricordato che sono stati rispettati gli impegni assunzionali del tempo indeterminato, presi a luglio 2023, garantito la copertura di organico prevista per le iniziali 1.105 unità e oggi il contingente del personale è di 1.149, in anticipo sulle previsioni di assunzioni.

“Abbiamo spinto al massimo la leva assunzionale e incrementato a 75mila euro per le assunzioni a tempo determinato – ha puntualizzato il vicesindaco – questo sforzo ci ha consentito di fare fronte alle assenze per maternità, 104 e assenze programmate. Nel 2025 abbiamo già in programma nuove assunzioni, 27 tra insegnanti, educatori e collaboratori. La nostra amministrazione, a differenza di altre città, ribadisce l’impegno a investire sulla scuola di infanzia che, anche se giuridicamente non è riconosciuta come funzione necessaria dei Comuni, per noi lo è politicamente: vogliamo continuare a gestire con risorse interne, senza esternalizzazioni né statalizzazioni. Proseguiamo quindi nel nostro impegno, con rinnovata determinazione, nel creare condizioni adeguate di lavoro per il personale e situazioni ottimali per le famiglie e i bambini”.

“Abbiamo aperto un tavolo tecnico che si riunisce con cadenza puntuale e abbiamo istituito una task-force per affrontare le varie problematiche e rafforzato la direzione Scuola negli ultimi due anni con un’accelerata di questo ultimo anno. Questo dimostra la volontà di ascolto da parte della nostra amministrazione – ha aggiunto l’assessora Brusoni – Sulla parte degli straordinari, come Comune di Genova stiamo portando avanti la rivendicazione di una modifica sostanziale dei tetti di straordinario ad Aran, una soglia che oggi è totalmente superata visto che si basa sulla fotografia dell’esistente datata 1999”.