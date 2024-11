Genova. L’ondata di freddo artico prevista nei giorni scorsi è arrivata e ha portato, come ci si aspettava, anche la neve: in val d’Aveto giovedì pomeriggio hanno iniziato a cadere i primi fiocchi, lasciando una leggera spolverata su Prato della Cipolla.

A immortalarli sono stati i gestori degli impianti di risalita della val d’Aveto, che ormai da qualche anno, complice il cambiamento climatico, fanno molta fatica a tenere aperto con regolarità proprio per la mancanza di neve. L’arrivo dei primi fiocchi ha quindi suscitato entusiasmo, e anche la speranza che sia un buon presagio per la stagione ormai alle porte.

Dal punto di vista meteo i prossimi giorni non porteranno grandi novità. Il nuovo impulso di aria molto fredda in quota ha veicolato un rapido fronte atlantico sulla Liguria, con tempo perturbato associato alla formazione di un profondo minimo di pressione. Se vicino al mare sono arrivate le piogge, accompagnate dalle mareggiate, in quota è dunque giunta la neve.

La situazione resterà stazionaria venerdì e sabato sarà una giornata di pausa, mentre a partire da domenica la regione sarà interessata da flussi umidi meridionali con nubi basse associate a sporadiche piogge.