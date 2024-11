Nervi, terminata la prima tranche di lavori in via Oberdan: ecco il risultato finale

Genova. Sono terminati ufficialmente i lavori di riqualificazione nel tratto centrale di via Oberdan, tra viale Franchini e piazza Pittaluga, nel cuore di Nervi. Ad annunciarlo “dopo mesi di lavori, sacrifici, passione, proposte, e anche qualche critica, giustamente” è il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo che ha pubblicato una serie di foto per mostrare il risultato finale.

Come previsto dal progetto complessivo elaborato da Aster, sono stati allargati i marciapiedi e il fondo stradale è stato rifatto in bitume albino di tipo trasbit, già usato ad esempio nelle strade di pregio del centro. Ampliate le aree pedonali con nuove panchine, alberelli, aiuole e rastrelliere per biciclette.

“Grazie a chi ha contribuito a questo lavoro, ad Aster, agli uffici tecnici ma soprattutto grazie ai residenti, ai commercianti e a chiunque vive Nervi: coloro che hanno vissuto questi mesi di limitazioni e sacrifici ma che hanno sempre visto e avuto chiaro l’obiettivo di avere una quotidianità più decorosa e vivibile – scrive Bogliolo -. Dobbiamo ancora lavorare tanto e sodo. Adesso godiamoci questo tratto completamente rinnovato. Viviamolo e rispettiamolo, sempre. Avremo un Natale ricco di iniziative ed eventi”.

Il primo vero test per la nuova via Oberdan sarà il periodo natalizio con l’aumento di afflusso ai negozi. Nessun passo indietro sulla Ztl, contestata da alcuni residenti e commercianti, nel cui disegno complessivo si inserisce anche il restyling dell’antica strada. Dopo le festività partiranno i lavori per il terzo e ultimo lotto, quello tra via del Commercio e viale Franchini. Nel complesso l’amministrazione comunale ha investito oltre 2 milioni di euro per cambiare il volto all’arteria principale della delegazione.