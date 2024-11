Nervi, un patto di collaborazione per la manutenzione del verde della nuova darsena del porticciolo

Genova. Sono stati approvati e sottoscritti due nuovi patti di collaborazione tra l’amministrazione civica e i cittadini di Nervi per la manutenzione del verde delle aiuole della nuova darsena del porticciolo e delle aiuole di largo Pesce.

Per ogni area, chiaramente, ci sono delle “regole di ingaggio” differenti. Per quanto riguarda “l’orto botanico della scogliera”, vale a dire le aiuole costruite insieme alla nuova “grodonata”, a prendersene cura sarà l’associazione “Amici della Baia di Nervi”, che quindi si occuperà della manutenzione ordinaria e la rigenerazione dell’area verde “secondo le indicazioni contenute nel Piano Vegetazione Darsena”. Nel dettaglio dovrà quindi provvedere alla pulizia e riordino delle sole balze a verde, ad esclusione degli spazi in piano dati in concessione ad altri oltre ad organizzare attività didattiche e divulgative.

Per quanto riguarda le parti a verde di Largo Pesce, vale a dire la “piazza” che accoglie chi arriva a Nervi passando sia da corso Europa che dall’Aurelia, il patto è stato sottoscritto da una cittadina, la signora Segala, che si è proposta di occuparsi della manutenzione ordinaria del verde, escluse le alberature, e della pulizia del sito. “Il Municipio Levante – si legge nel testo del patto – si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall’Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili”.