Nervi, primo test per la rinnovata via Oberdan: sabato la festa che dà il via al Natale

Genova. Primo test per la rinnovata via Oberdan, a Nervi, dopo la fine dei lavori di riqualificazione del tratto centrale. Sabato 30 novembre la delegazione ospiterà la “Festa delle luci”, organizzata dal Civ Nervi2005 per dare il via al periodo di festività natalizie, primo vero banco di prova per il progetto.

La festa inizia alle 16, e culminerà con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in piazza Pittaluga. Ad animare la giornata la performance degli “angeli bianchi”, acrobati sui trampoli, che percorreranno via Oberdan a tempo di musica, mentre i negozi resteranno – ovviamente – aperti per lo shopping.

In occasione della festa, è stato disposto il divieto di transito in via Oberdan (già area ztl) e in via Maco Sala dalle 16 almeno sino alle 19.30, e l’inversione del senso di marca in via Sant’Ilario, nel tratto compreso tra via Donato Somma e largo Bassanite.

Il progetto complessivo elaborato da Aster ha consentito, nel tratto tra viale Franchi e piazza Pittaluga, di allargare marciapiedi e rifare il fondo stradale in bitume albino di tipo trasbit. Ampliate anche le aree pedonali con nuove panchine, alberelli, aiuole e rastrelliere per biciclette: un restyling da circa 2 milioni di euro che i residenti hanno potuto ammirare, terminato, a metà novembre, quando il cantiere è stato smantellato.

Il periodo natalizio rappresenterà una breve tregua prima del proseguimento dei lavori, che dopo le feste si sposteranno tra via del Commercio e viale Franchini. Nessun passo indietro sulla Ztl, contestata da alcuni residenti e commercianti per questioni di viabilità e vivibilità, ma le prossime settimane saranno, come detto, il banco di prova di un progetto fortemente voluto dall’amministrazione Bucci.