La nazionale femminile di basket inaugura il nuovo palasport: giovedì la sfida con la Cechia

Genova. Il primo allenamento della nazionale femminile di basket ha di fatto inaugurato operativamente il nuovo palasport. La sessione si è tenuta nel pomeriggio ed è stata la prima in vista della gara contro le ragazze della Repubblica Ceca, prevista a Genova il prossimo 7 novembre. L’incontro sarà valido per le qualificazioni ai campionati europei.

Oggi, quindi, il nuovo palazzetto dello sport della Fiera di Genova ha avuto il suo debutto sportivo ufficiale: le ragazze di Andrea Capobianco hanno provato schemi e tattiche sul nuovo parquet dell’impianto, rinnovato nell’ambito della rigenerazione urbano del Waterfront.

Ad assistere a palleggi e tiri a canestro il presidente del Coni Antonio Micillo e il vicesindaco Pietro Piciocchi. Suo il commento: “Abbiamo eseguito un sopralluogo per accertare che tutto sia a posto. Mi ha molto colpito sentire i commenti ammirati e molto entusiasti delle atlete che per la prima volta entravano nella struttura – scrive Piciocchi – Questa è la casa dello sport di tutti i genovesi e sono felice perché sono numerosissime le realtà sportive che ci stanno manifestando l’interesse e la soddisfazione per questa meravigliosa opera di Renzo Piano nella nostra Città”.