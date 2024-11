Natale, al Carlo Felice il tradizionale concerto del Coro Monte Cauriol

Genova. È dicembre e il Coro Monte Cauriol ripropone il tradizionale concerto di Natale, che si terrà al Teatro Carlo Felice domenica 1 dicembre alle 20,30, con il supporto e il patrocinio del Comune di Genova e il coinvolgimento degli amici della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, che quest’anno festeggia il suo 40 esimo compleanno.

«Il Coro Monte Cauriol è una vera e propria istituzione del nostro territorio- dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli– e da oltre 70 anni tutela e valorizza il canto della tradizione popolare, arricchita dalle collaborazioni con alcuni tra i più insigni musicisti italiani, punto di riferimento unico nel panorama nazionale ed internazionale. Sosteniamo con piacere, come Comune, il tradizionale concerto di Natale che affascina e avvalora i brani del nostro coro, che ancora oggi dimostra uno spirito e una passione senza eguali, in una magica atmosfera, suggestiva e piena di significato. Invito con piacere la cittadinanza a questo bellissimo inizio delle iniziative natalizie che porta con sé la gioia della musica e la condivisione del sostegno alla solidarietà».

Alla Fondazione Gigi Ghirotti quest’anno sarà devoluto parte del ricavato del concerto: la Fondazione prende il nome da Gigi Ghirotti, giornalista e scrittore mancato nel 1974 dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una malattia neoplastica del sangue, combattuta con la stessa fede nei valori umani e sociali che ispirarono la sua vita. È stata costituita a Genova dal professor Franco Henriquet nel 1984, per assistere a casa malati in necessità di cure palliative con lo scopo di lenire il dolore, curare i sintomi e dare aiuto psicologico e sociale all’interno del gruppo familiare .Le prestazioni della Fondazione sono totalmente gratuite sia a domicilio sia nei due Hospice di Bolzaneto e Albaro. La spesa è coperta in parte da contributi delle istituzioni sanitarie pubbliche (Asl 3 Genovese) e in gran parte dai privati con donazioni e lasciti.

Il Coro Monte Cauriol è diretto dal 2013 da Massimo Corso, nella tradizione del padre Armando, che ne fu fondatore e ispiratore dal 1950. La finalità principale del Coro Monte Cauriol è quella di condividere tra i coristi l’esperienza del fare musica con l’uso della sola voce, rendendo partecipe l’ascoltatore delle emozioni provate, con testi e musiche tramandati da generazioni, ma ancora in grado di coinvolgere e sorprendere per la sua attualità.

La prevendita dei biglietti dal 28 novembre presso il botteghino del Teatro. Il giorno del concerto, domenica 1° dicembre, sarà aperto dalle 18.30 fino a 15 minuti dopo inizio concerto. Vendita anche on line su Vivaticket.com.