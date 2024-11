Luminarie, presepi, musica e tradizioni: Genova accende il Natale, tutti gli eventi

Genova. Presepi, mercatini, luminarie, e poi concerti, spettacoli e il tradizionale confeugo, uno dei momenti più attesi dell’anno. Genova si prepara ad accendere il Natale con un calendario fitto di eventi, si prepara a vivere un Natale magico e coinvolgente, con un calendario fitto di eventi che trasformeranno ogni angolo della città in un mosaico di luci, colori, musica e tradizioni. Dall’8 dicembre fino a febbraio, il capoluogo ligure offrirà un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccini, abitanti e turisti, abbracciando tutta la città, da Ponente a Levante, passando per le vallate.

Il presepe protagonista: 74 installazioni e due “passaporti” dedicati

Il grande protagonista del Natale genovese è il presepe. Dopo il successo del 2023, torna l’iniziativa del Passaporto dei Presepi, che quest’anno raddoppia i passaporti: ben 74 le rappresentazioni statiche e viventi, unite da due percorsi (quello del Re Magi e quello della stella cometa) che si snodano da un capo all’altro della città attraversando le vallate e abbracciando anche alcuni comuni liguri, tra cui Torriglia con lo storico e importante presepe di Pentema che ha voluto aderire all’iniziativa.

Entrambi i percorsi comprendono il presepe dell’Oratorio di San Siro di Struppa, in ricordo dei 1000 anni dalla consacrazione della limitrofa omonima Abbazia che dal 1025 vede la presenza dei Benedettini. Farà parte del passaporto anche lo storico presepe di Crevari che nel 2023, a causa di alcuni funzionamenti da ammodernare, è stato esposto in modalità ridotta nel cortile di Palazzo Tursi. Quest’anno, grazie all’impegno congiunto del Comune di Genova, della oarrocchia, dei volontari e della sponsorizzazione da parte di Coop Liguria, è tornato a casa nella parrocchia di Sant’Eugenio con una disposizione, seppur parziale, che ne consente la visione ed ammirazione per poi continuare il restauro nella sua completezza.

In questa seconda edizione entrano ufficialmente a far parte del passaporto anche otto presepi viventi, alcuni di lunga storia e altri di più recente costituzione come quello organizzato da Comune e Arcidiocesi per il prossimo 4 gennaio.

L’iniziativa seguirà le tempistiche e le tradizioni proprie di ciascun sito, iniziando con i presepi che aprono le porte il 30 novembre, e si conclude il 2 febbraio: i partecipanti che avranno conseguito il maggior numero di timbri verranno premiati durante la cerimonia prevista per il prossimo 16 febbraio a Palazzo Ducale. Il 4 gennaio, inoltre, le vie del centro storico saranno animate da tre cortei storici che culmineranno in un grande presepe vivente nella cattedrale di San Lorenzo, un evento unico per rivivere la magia della Natività.

Luci e mercatini, Genova si accende da levante a ponente

Il Natale genovese si accende poi con le luminarie. Oltre 40 installazioni luminose sparse per la città, tra cui scenografie tridimensionali interattive e proiezioni. L’albero di Natale in piazza De Ferrari, offerto da Iren, sarà acceso l’8 dicembre, accompagnato da un suggestivo spettacolo di luci sui palazzi storici circostanti.

I mercatini di Natale, immancabili, si snoderanno tra piazza De Ferrari, piazza Matteotti e galleria Mazzini, offrendo artigianato, idee regalo e tradizione enogastronomica locale. Piazza della Vittoria ospiterà la fiera di Natale, mentre Piccapietra è il cuore del mercatino della solidarietà.

Da ponente a levante, passando per le vallate e la radura della Memoria, alcuni dei luoghi più scenografici di Genova, poi, saranno illuminati in maniera particolare: tra le zone di novità di quest’anno Spianata Castelletto e la ripresa della illuminazione delle Caravelle.

Chiese in musica e concerti: il programma

La musica sarà un filo conduttore delle festività. Dal 7 dicembre, con il concerto della Piccola Orchestra Praese, parte la rassegna Chiese in Musica, con 12 serate e 40 ensemble che si esibiranno in luoghi suggestivi come la SS. Annunziata del Vastato e San Donato. A impreziosire il programma musicale, il 10 dicembre, Palazzo Ducale ospiterà il concerto della Fanfara Alpina Taurinense, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti.

Inoltre, sabato 14 dicembre, piazza San Lorenzo diventerà teatro di un concerto unico: le campane dell’Associazione Campanari Liguri risuoneranno in un repertorio di musiche natalizie. Le campane saranno direttamente visibili in piazza per consentire a genovesi e visitatori di meglio comprendere l’attento e minuzioso lavoro dei campanari.

Domenica 22 dicembre invece tornerà la Genova Band Parade, un percorso itinerante musicale nelle vie del centro cittadino.

Dalla slitta di Babbo Natale ai villaggi: le iniziative per bambini e famiglie

Dal 30 novembre al 24 dicembre torna anche il tour itinerante della slitta di Babbo Natale, con Babbo Natale e il suo elfo a distribuire caramelle e letterine ai bambini di tutta Genova.

Si parte sabato 30 novembre alle 15 da piazza Fontane Marose e, attraversando via XXV Aprile, Galleria Mazzini e piazza De Ferrari si arriva in via XX Settembre.

Si prosegue domenica primo dicembre dalle 10 a Nervi, tra viale delle Palme e via Oberdan, dopo la fine dei lavori di riqualificazione del tratto centrale e in continuità con la “Festa delle luci”, organizzata dal Civ Nervi2005 di Confcommercio per dare il via al periodo di festività natalizie. Lunedì 2 dicembre l’appuntamento è alle 16 in piazza Carignano. Le altre tappe della slitta arriveranno in tutti i municipi genovesi con gli itinerari e orari che saranno pubblicati su www.visitgenoa.it

Dal 7 dicembre, in una nuova e rinnovata formula, nel parco di Villa Bombrini si terrà il Villaggio di Babbo Natale, quest’anno alla sua quarta edizione. Organizzato dal Comune di Genova per il tramite della Maia Group srls, con il contributo organizzativo di Società per Cornigliano e l’apporto della Pro Loco Cornigliano Ligure. Il Villaggio inaugura il 7 dicembre alle 10,30, con la musica della Banda di Cornigliano, l’esibizione del coro gospel, laboratori, spettacoli, e sarà visitabile fino al 23 dicembre.

Tante le parate di “Babbi Natale”, a piedi, in macchina o in moto, tra cui il 22 dicembre la tradizionale Camminata dei Babbi Natale che si riuniranno alle 10.30 in piazza De Ferrari , organizzata da My Trekking a sostegno del Gaslini

Il confeugo e la Befana in piazza Matteotti

“Ben trovou, Messê ro Duxe“, “Benvegnùo, Messê l’Abou” torna, come ogni anno, l’appuntamento con la tradizionale cerimonia del Confeugo che quest’anno si svolgerà il 21 dicembre. Come sempre il corteo storico partirà da Caricamento e arriverà in piazza De Ferrari dove, davanti a Palazzo Ducale, verrà arso il fascio di rami d’alloro che, secondo la tradizione, darà ai genovesi un’anticipazione sul nuovo anno.

Non mancherà l’attesissimo appuntamento dell’Epifania, con la consueta discesa della Befana in piazza Matteotti. Tutte le iniziative saranno disponibili su visitgenoa.it a partire dalla giornata di lunedì 2 dicembre.

“Anche quest’anno abbiamo voluto donare a Genova un Natale, di luce, spensieratezza e tradizione, che abbraccerà ogni delegazione per una città davvero policentrica- ha detto l’assessora alle Tradizioni cittadine, commercio e alle Pro Loco Paola Bordilli – Sono davvero felice e soddisfatta dell’immenso lavoro fatto l’anno scorso sul tema della valorizzazione dello spettacolare patrimonio presepiale, statico e non, presente nella nostra città. Invito tutti i genovesi a partecipare alle varie iniziative tra musica, storia, luci, cultura, commercio, solidarietà e tradizioni”.

“Vorrei sottolineare la buona collaborazione tra la Curia e il Comune di Genova, per la valorizzazione sia dei presepi e delle Chiese in musica, sia per le molteplici attività anche legate all’inizio del Giubileo”, ha aggiunto don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale della Curia arcivescovile.

“I civ della Consulta di Confcommercio Genova hanno preparato un ricco calendario di eventi per rendere il Natale 2024 speciale, con un investimento complessivo di 243mila euro per le sole luminarie – ha detto Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio – e hanno trasformato la città con un ulteriore contributo, animandola con mercatini, spettacolari, eventi i e iniziative dedicate a grandi e piccini, anche grazie ai bandi del Comune di Genova”.