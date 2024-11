Musical, il 7 dicembre alla Fiumara data unica per lo spettacolo Flashdance

Genova. Unica e imperdibile data a Genova, Flashdance, musical con Alex Belli, per gli amanti degli anni Ottanta e della danza, sabato 7 dicembre alle 21 al Genova Stadium della Fiumara con uno dei musical più famosi al mondo.

A più di quarant’anni dall’enorme successo del film che ha fatto ballare più generazioni, arriva il musical con le coreografie e la regia di Enzo Paolo Turchi che ha ripreso la colonna sonora e le canzoni originali su licenza di Theatrical Rights Worldwide.

Non mancherà il famosissimo brano “What a Feeling” ,che nel 1983 vinse l’Oscar come miglior canzone. Il brano, composto da Giorgio Moroder (musiche) e Keith Forsey (parole) e cantato da Irene Cara, scalò le hit parade di tutto il mondo, aggiudicandosi molti altri premi tra i quali il Golden Globe.

Tra gli altri brani : “Maniac” di Micke Sembello, “Gloria” di Umberto Tozzi ma nella versione cantata da Laura Branigan, “Manhunt”, “ I love Rock’n Roll” sono solo alcune delle hit intramontabili della colonna sonora che coinvolgeranno lo spettatore in un susseguirsi di coreografie coinvolgenti che metteranno a tutti addosso una voglia irresistibile di ballare. Prevendite disponibili su ticketone.

LA TRAMA

La diciottenne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all’Accademia di Danza di Pittsburgh. Alex si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per partecipare a un’audizione si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Una notte nel locale dove la ragazza si esibisce incontra Nick Hurley, suo capo nella fabbrica. I due si piacciono, ma Alex non ritiene corretto iniziare una relazione con il proprio capo.

Nei giorni successivi un equivoco personaggio, Carlos, cerca di convincere Alex e la sua amica Jeanie ad andare a lavorare nel suo strip club. Le ragazze rifiutano, ma solo l’intervento di Nick farà desistere Carlos, ormai passato alle minacce. Alex inizia a frequentare Nick e di lì a breve i due si trovano legati in un’appassionata storia d’amore.Nel frattempo, Alex apprende di essere stata ammessa a un’audizione dell’Accademia di Danza, tutto questo è stato possibile grazie a una raccomandazione di Nick. Tra mille dubbi si presenta al provino. Anche se l’emozione le fa sbagliare il primo passo, con coraggio ricomincia e si lancia nella sua trascinante coreografia: un perfetto insieme di danza classica, moderna e breakdance, che le permette di conseguire l’ammissione, realizzando così il sogno della sua vita.

PERCHE’ VEDERLO

Per i nostalgici degli anni Ottanta, per chi ama il genere del musical e la sua energia, per tutti quelli che non si stancano mai di vedere e rivedere il film dell’ormai lontano 1983 e di seguire i sogni di Alex, la protagonista, tra danza e amore.