Muore in ospedale a 49 anni dopo un Tso: indaga la Procura

Genova. La procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 49 anni arrivato all’ospedale Villa Scassi mercoledì 13 ottobre con un Tso, trattamento sanitario obbligatorio.

L’uomo è morto improvvisamente il giorno successivo mentre si trovava nel reparto di psichiatria. E’ stata la stessa direzione sanitaria a segnalare il decesso al magistrato di turno.

Il pubblico ministero Fabrizio Givri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e ha fatto sequestrare le cartelle cliniche. Inoltre, nei prossimi giorni verrà disposta l’autopsia per chiarire cosa sia successo all’uomo e perché sia morto.

Secondo una prima ricostruzione, il paziente era stato preso in carico dal personale del 118 mentre si trovava a casa e portato in ospedale in codice verde, quello di bassa gravità. Qui era stato visitato dal personale medico che aveva deciso di trattenerlo nel reparto. Dopo nemmeno 24 ore era stato trovato senza vita.