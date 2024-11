Municipio Medio Ponente, la donne della minoranza in rivolta nella Consulta delle Elette: “Nessuno spazio per il dialogo”

Genova. “Mercoledì 6 novembre, durante la seduta della “Consulta delle Elette” del Municipio VI Medio Ponente si è scritta una pagina ignobile, si spera ormai l’ultima di una lunga serie che ha caratterizzato questi anni di governo municipale. Come donne elette dei gruppi di minoranza, abbiamo sentito la necessità di prendere distanza da una linea di lavoro che non ci appartiene e che si esaurisce nelle date chiave del 25 novembre e dell’8 marzo, senza mai dare una vera continuità agli scopi esplicitati nel Regolamento della Consulta”.

A scriverlo in una nota stampa le consigliere dei gruppi di Minoranza del Municipio VI Medio Ponente Patrizia Marcenaro, Maria Neri, Elisa Somaglia, Sara Tassara e Paola Vassallo: “Le nostre proposte spesso sono cadute nel vuoto e da un anno ormai nessuna iniziativa in favore delle donne e delle pari opportunità è stata portata avanti dalla Consulta e da questo Municipio. A ciò si aggiungono eventi decisi dalle elette della maggioranza senza il nostro coinvolgimento, anche con patrocini onerosi di entità cospicua erogati in deroga a quanto normativamente previsto per l’assegnazione di contributi economici a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, così come avvenuto nel 2022 a favore dell’associazione CE.Slit. Il tutto spesso accompagnato da sterili attacchi personali, menzogne e strumentalizzazioni, come abbiamo potuto vedere anche di recente nelle parole infamanti spese dall’assessora alla cultura Teresa Lapolla nei nostri confronti, che con ferocia si è scagliata contro alcune consigliere, scavalcando persino la stessa Presidente della Consulta Simona Venni. Venni che, in questo contesto indegno per le istituzioni, si è invece distinta per la disponibilità e la capacità di ascolto, e a lei va il nostro sentito grazie, per avere compreso il clima ostile in cui ci siamo ritrovate a lavorare”.

“Il nostro NO non è certamente al contrasto alla violenza di genere, ma alla condivisione di un percorso dove non vi sia spazio per il dialogo, la collaborazione e il rispetto reciproco – conclude la nota stampa – Teniamo quindi a sottolineare come gli eventi che il Municipio patrocinerà prossimamente non siano stati coordinati con noi e per questo motivo non vi prenderemo parte. Al tempo stesso, però, anche per superare infruttuose polemiche verbali, stiamo lavorando ad eventi che si allineino maggiormente alla nostra visione di cultura, di rispetto e di condivisione, che porteremo avanti con le nostre forze grazie alla collaborazione con le molte associazioni che ogni giorno investono risorse sul nostro territorio”.