“Moving walkway” tra aeroporto e stazione Erzelli, aggiudicata la gara per la progettazione: Rina capofila

Genova. Passo avanti nella progettazione del cosiddetto “Moving walkway”, il tapis roulant che collegherà l’aeroporto di Genova alla futura stazione ferrovia degli Erzelli, che sorgerà in via Siffredi. Il Comune ha infatti aggiudicato il primo lotto della gara europea indetta a maggio per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, compreso il coordinamento della sicurezza e rilievi.

L’aggiudicazione definitiva è andata al raggruppamento temporaneo di professionisti formato da Rina Consulting Spa (capogruppo), Atelier(s) Alfonso Femia Srl, Steel Project Engineering Srl, Seingim Global Service e B&C Associati. Questo raggruppamento è risultato primo in graduatoria con un ribasso del 29,23 % rispetto alla base di gara: poco più di 900.000 euro a fronte un importo base di gara per il primo lotto di 1.005.205,97 euro.

Si tratta, come detto, di un ulteriore passo avanti per la realizzazione del moving walkway dopo l’accordo firmato il 15 aprile a Palazzo San Giorgio da Autorità portuale, Rfi, Comune di Genova, Regione Liguria, Aeroporto ed Enac. Le risorse per la progettazione, un milione e mezzo di euro, le anticipa l’Authority a Palazzo Tursi, anche se poi le rimborserà Rfi con fondi ricevuti dal ministero dei Trasporti. Il Mit dovrà anche coprire i costi della realizzazione dell’opera, stimati in 27,5 milioni di euro, che saranno messi a disposizione del Comune con una convenzione ad hoc che arriverà in una seconda fase.

L’obiettivo è completare il collegamento entro la messa in esercizio della stazione di Genova Aeroporto-Erzelli, prevista per dicembre 2025 secondo le previsioni di Rfi. Con una durata dei lavori stimata in 12 mesi bisognerebbe quindi aprire il cantiere entro la fine dell’anno per arrivare puntuali al traguardo, anche se i tempi indicati nel capitolato d’appalto non si conciliano agevolmente con queste scadenze, stimando circa 7 mesi per espletare tutto l’iter di progettazione. Insomma, per non accumulare ritardo i lavori andrebbero affidati immediatamente.

Il moving walkway, da progetto, prevede un tracciato di circa 640 metri interamente coperto e un tappeto mobile e una corsia pedonale per ogni senso di marica, per una larghezza di impalcato pari a 8 metri totali. La velocità del tapis roulant sarà di 0,75 metri al secondo, pari a 2,7 km/h: in pratica, camminando a passo normale, si percorrerà il tragitto in 6-7 minuti, tempo che aumenterebbe a 14 minuti stando fermi. Il sistema sarà in grado di trasportare 6mila passeggeri all’ora in ciascuna direzione, e sul tragitto sono previste in tutto 9 uscite, alcune attrezzate con scale mobili e ascensori.