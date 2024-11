Verso lo stop alla circolazione di monopattini e bici elettriche in via Sestri

Genova. Vietare la circolazione di monopattini e biciclette elettriche in via Sestri e nelle altre zone pedonali del quartiere. E’ la proposta lanciata dalla Lega in municipio Medio Ponente con una mozione approvata dalla maggioranza di centrodestra.

La consigliera Simona Venni spiega: “Grazie a una mozione presentata dal gruppo della Lega in Municipio VI Medio Ponente e approvata da tutta la maggioranza abbiamo vietato la circolazione di biciclette elettriche e monopattini nelle aree pedonali e in particolare in via Sestri”.

Perché il divieto diventi effettivo sarà necessario che la mozione venga recepita dalla direzione Mobilità del Comune.

“Mentre siamo in attesa che venga approvato il nuovo codice della strada promosso dalla Lega con il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini, che obbligherà monopattini e biciclette elettriche a dotarsi di targa e assicurazione, nel nostro piccolo ci siamo mossi per evitare che questa tipologia di mezzi, che fino a oggi sfrecciavano nelle vie pedonali del nostro quartiere e in via Sestri, senza alcun rispetto per i pedoni, tanto da causare spesso liti o piccoli incidenti, non potessero più farlo. Significa dare maggior sicurezza stradale a tutta la delegazione”, conclude.