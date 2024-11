Molesta e minaccia una suora, poi aggredisce chi interviene per difenderla: caos nel centro di accoglienza

Genova. Ha molestato una delle suore che prestano servizio in un centro di accoglienza per senza fissa dimora del levante cittadino, cercando di toccarla e rivolgendole avance pesanti e sgradite che si sono poi tramutate in minacce. Al centro della vicenda un clochard di 34 anni, che la notte scorsa è stata arrestato dai carabinieri.

I fatti risalgono alla notte scorsa. Stando a quanto riferito dalla religiosa e dalle altre persone presenti, l’uomo – ospite del centro di accoglienza – ha iniziato a rivolgersi in modo molesto alla suora, provando a toccarla e facendole proposte di natura sessuale.

La donna ha provato ad allontanarlo e lui per tutta risposta l’ha minacciata diventando sempre più aggressivo, tanto da spingere i presenti a intervenire per allontanarlo. Il 34enne ha reagito menando calci, pugni e spintoni, accanendosi contro la porta interna del refettorio e sulle sedie della mensa e provando nuovamente di avvicinarsi alla religiosa.

La suora, molto scossa, è quindi scappata e ha trovato rifugio in una vicina casa di riposo mentre partiva la chiamata al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile, che una volta entrati sono riusciti a bloccare l’uomo e ad arrestarlo per violenza privata, minacce, molestie e danneggiamento.