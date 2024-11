Mobilità scolastica sostenibile, premiazione ad Orientamenti per il concorso “Siamo nati per camminare”

Genova. Scuola, famiglie, mobilità scolastica sostenibile: è stata un successo la prima edizione genovese di Siamo nati per camminare, il progetto-gioco dell’Associazione Genitori Antismog che si è concluso ufficialmente questa mattina al Salone Orientamenti con la premiazione delle 9 classi vincitrici tra nidi, scuole dell’infanzia e primarie.

Ma a vincere sono stati tutti i più di 3.200 bambini – di oltre 160 classi di 31 scuole cittadine – partecipanti ad un’iniziativa di altissimo valore culturale, sociale ed educativo che ha visto le loro classi sfidarsi tra il 14 e il 25 ottobre a chi sarebbe stato capace di muoversi nel modo più attivo e sostenibile lungo i percorsi casa-scuola.

A piedi, con il trasporto pubblico, in bici: per due settimane i piccoli, sollecitati a considerare la città come un essere vivente, hanno “spinto” genitori, familiari e amici a lasciare a casa il mezzo privato a motore per andare e tornare da scuola “sulle proprie gambe”, con benefici per il benessere psicofisico, l’ambiente e la sicurezza stradale.

Un “esperimento” da trasformare nel tempo in una sana abitudine, nell’ottica di costruire tutti insieme (istituzioni, mondo della scuola, famiglie), passo dopo passo, una Città a misura di persona e di bambino dove tutti i cittadini possano muoversi in maniera più sostenibile, sicura e salutare, dimostrando di essere realmente “nati per camminare”.

Siamo nati per camminare è stato organizzato dall’Associazione Genitori Antismog in collaborazione con il Comune di Genova e ASL3 – Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità, e sostenuto da Pirelli, BancoBPM, Decathlon, Il laboratorio Cooperativa Sociale e Le Museanti.

LE CLASSI VINCITRICI

Il Nido Comunale Villa Savoretti ha trionfato con le Sezioni Piccoli e Grandi, premiate con le medaglie di Siamo Nati per Camminare 2024.

Tra le scuole dell’infanzia, ai primi due posti la Sezione Luna della Scuola dell’Infanzia Comunale Villa Dufour e la Sezione Blu della Scuola dell’Infanzia Comunale Monticelli: in regalo per le due classi un laboratorio Labo in bici offerto dalla Coop Il Laboratorio e le medaglie di Siamo Nati per Camminare 2024.

Tra le primarie, quinta classificata la 3^A della Garaventa Gallo – IC Centro Storico, premiata con le medaglie di Siamo Nati per Camminare 2024 offerte da Decathlon come la classe giunta ai piedi del podio, la 3^B della G. Embriaco – IC Centro Storico.

Al terzo posto gli studenti della 2^A della Garaventa Gallo – IC Centro Storico, che oltre alle medaglie – offerte da Decathlon – vincono un laboratorio Labo in Bici offerto dalla Coop Il Laboratorio e buoni annuali per il Bike Sharing Zena By Bike offerti da Genova Parcheggi. Medaglia d’argento e stessi premi per la 5^A della Solari – IC Terralba, così come per la prima classificata, la classe 2^C della Garaventa Gallo – IC Centro Storico che ha meritoriamente conquistato la palma di classe più attiva ed ecosostenibile.

Alla cerimonia di premiazione, oltre a bimbi, insegnanti e genitori, erano presenti l’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni; il referente Salute dell’Ufficio Scolastico Regionale Roberto Galuffo; la responsabile SSD Epidemiologica e Promozione della Salute ASL3 Teresa Saporita; Monica Vercesi, responsabile di Siamo nati per camminare.

«Una festa indimenticabile, celebrata durante il Salone Orientamenti, per un progetto geniale che trasforma il gioco in un vettore di cambiamento delle abitudini quotidiane di mobilità di grandi e piccoli – dichiara l’assessore Marta Brusoni – Genova è la prima città coinvolta in Siamo nati per camminare a far partecipare anche gli asili nido: un record che ci inorgoglisce e che dà l’impronta della continuità didattica che ci deve essere fin dall’inizio del percorso scolastico per rafforzare, anno dopo anno, i valori e la cultura della mobilità dolce nei più piccoli, che a Genova in questi anni sta crescendo molto velocemente grazie all’ottima sinergia tra il Comune e tutti gli attori del mondo scolastico».

«L’entusiasmo di questi bambini, delle loro famiglie e del personale scolastico coinvolto attivamente nel progetto è la migliore ricompensa possibile per chi crede in una mobilità urbana ecosostenibile e sicura, anche e soprattutto nei percorsi casa-scuola – aggiunge l’assessore alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora – Ringrazio ASL3, le associazioni, le scuole, i cittadini e gli uffici del Comune di Genova, in particolare l’ufficio Smart Mobility, per il percorso che abbiamo fatto insieme in questi anni nel costruire insieme una mobilità più efficiente, sicura e amica dell’ambiente».

«Asl3 – spiega Concetta Teresa Saporita, Responsabile della S.S.D. Epidemiologia e Promozione della Salute Asl3 – consolida la sinergia, da tempo presente, con il Comune di Genova e l’Ufficio Smart Mobility, con il quale siamo stati veramente felici di collaborare condividendo gli obiettivi di promozione della salute per il benessere dei cittadini in questo caso di quelli più piccoli. Siamo contenti – continua – di aver creduto e sostenuto lo sviluppo di questo progetto “Siamo nati per camminare”, propedeutico al PEDIBUS Asl3. Abbiamo potuto, così, ulteriormente sensibilizzare le scuole dell’infanzia e delle primarie, gli alunni e le loro rispettive famiglie ad adottare uno stile di vita più sano e consapevole nel rispetto degli spazi pubblici, favorendo nel percorso casa- scuola la cultura del movimento fisico, fondamentale per migliorare la nostra qualità di vita. Tutte attività peraltro correlate alla mission del Dipartimento corretti stili di vita Asl3».

«Siamo orgogliosi di constatare che ogni anno sono sempre più numerose le scuole che partecipano a Siamo nati per camminare a dimostrazione dell’elevato interesse verso le forme di mobilità alternativa – afferma Stefano Porro, Future Mobility Manager di Pirelli – Dopo i successi riscontrati in altre città, anche in questa prima edizione di Genova l’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie alla mobilità attiva e alla sicurezza stradale: due elementi fondamentali per il benessere futuro e per contribuire ad accelerare lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile».

«Come Genitori Antismog siamo veramente felici dell’entusiasmo con cui è stato accolto il progetto da parte delle scuole genovesi e delle sinergie che si sono create sia con il Comune che con ASL3 e il progetto Pedibus – sottolinea la responsabile di Siamo nati per camminare Monica Vercesi – Un risultato, quello genovese, che contribuisce a rendere molto speciale questa edizione 2024 che ha visto la partecipazione di oltre 19.000 alunni e alunne nelle tre città coinvolte: oltre a Genova, Milano e Verona».

LE SCUOLE ISCRITTE

5 le scuole premiate: un esempio nei confronti delle altre a impegnarsi ancora di più nel 2025 per la seconda edizione di Siamo nati per camminare.

L’elenco completo delle scuole partecipanti:

– Primarie: D. Ferrero, IC Cornigliano; Mameli e Montegrappa – IC San Francesco Da Paola; De Scalzi-Polacco, IC Maddalena-Bertani; Doria, IC Molassana e Prato; scuola primaria Convitto Nazionale Cristoforo Colombo; G. Embriaco e Garaventa-Gallo, IC Centro Storico; Solari, IC Terralba; Foglietta e Tommaseo, IC Sestri Est; De Amicis, IC Voltri; Mazzini, IC Castelletto; Salgari, IC Barabino; Fanciulli e Borsi, IC Quezzi; E. Morante, IC Teglia.

– Infanzia: Chighizola; Tina Quaglia; Aurora; Gnecco Massa; Colombo; S. Luigi; Monticelli; Villa Stalder; Sant’Elia; San Desiderio; Borgo Pila; Villa Dufour.

– Nidi: Villa Stalder; Villa Savoretti; Erba Voglio.

Significativa l’adesione e partecipazione a Siamo nati per camminare dei bimbi di diversi ordini scolastici, nell’ottica di promuovere la continuità didattica ed educativa dei valori sottesi al progetto.

I FEEDBACK DI GENITORI, INSEGNANTI E MOBILITY MANAGER SCOLASTICI

Molto positivi i feedback sul progetto da parte di genitori, insegnanti e mobility manager scolastici che ne hanno evidenziato il ruolo formativo ed educativo nei confronti di bimbi e famiglie. Inoltre, sono emersi numerosi spunti per migliorare la mobilità scolastica dei singoli istituti quali l’installazione di rastrelliere, uscite didattiche che prevedano percorsi a piedi e letture ad hoc per sensibilizzare i più piccoli sui benefici dell’andare a piedi per il loro stile di vita. Più in generale, è stato richiesto che dalla prossima edizione. Siamo nati per camminare abbia una durata superiore alle due settimane, al fine di cambiare in modo più strutturale le abitudini di mobilità di genitori e bimbi nei percorsi casa-scuola.

IL PROGETTO “NAZIONALE” DI SIAMO NATI PER CAMMINARE

Siamo nati per camminare nasce a Milano nel 2009, da un’idea dell’Associazione Genitori Antismog. Da allora sono state organizzate 12 edizioni a Milano, cinque edizioni a Verona e una, la prima quest’anno, a Genova. 19.000 sono gli alunni e le alunne iscritti al progetto nelle tre città: un record.

GENITORI ANTISMOG

Da oltre 20 anni i Genitori Antismog conducono una campagna di azione, spronando le amministrazioni a mettere in atto e perseguire una vera politica ambientale e contribuendo a diffondere il valore culturale e sociale di scelte di mobilità favorevoli alla salute e al benessere collettivo, attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione, iniziative, progetti (scuole, istituzioni, aziende e attività commerciali).