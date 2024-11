Mobilità inclusiva, mozione del Municipio I per revisionare il regolamento di Amt per favorire i passeggini

Genova. Un importante passo avanti per una mobilità più inclusiva e sicura. Il Municipio I Centro Est ha approvato all’unanimità una mozione che punta a rivedere il Regolamento di AMT, garantendo maggiori tutele per i più piccoli e le loro famiglie. La proposta, presentata dalla Consigliera Francesca Coppola (Lista Rossoverde) con il pieno appoggio dell’opposizione, segna un nuovo capitolo nell’impegno per un trasporto pubblico equo e accessibile a tutti.

Grazie al lavoro del consigliere Giorgio Righetti (Genova Civica), Presidente della Commissione I, che si è impegnato a collaborare attivamente con i tecnici di AMT per affinare le proposte e garantirne l’applicabilità. Anche in Comune, la Consigliera Francesca Ghio, anch’essa della Lista Rossoverde, ha rilanciato la mozione, dimostrando l’importanza di un lavoro sinergico che coinvolga tutti i livelli delle istituzioni. “Crediamo che il cambiamento passi dalla collaborazione fra Municipio e Comune, unendo forze e visioni per raggiungere obiettivi concreti,” ha dichiarato Francesca Ghio.

La mozione è stata discussa in Commissione in un clima di grande collaborazione. I tecnici di AMT, la dott.ssa Alessandra Ramagli e l’ing. Paolo Robbiano, presenti all’incontro, si sono dimostrati estremamente interessati e aperti al dialogo, contribuendo con competenza e disponibilità a trovare soluzioni concrete. “È stato un confronto costruttivo, di quelli che fanno davvero bene alla città,” ha commentato la Consigliera Coppola.

La proposta trae ispirazione dalla storia di Alexandra Borissova, giovane ricercatrice e mamma di tre bambini, di cui due gemelli, che non ha mai rinunciato alla propria indipendenza scegliendo di muoversi con i mezzi pubblici insieme ai suoi figli, nonostante le difficoltà legate all’attuale regolamento. La sua tenacia ha acceso i riflettori su un problema quotidiano che riguarda molte famiglie.

“La libertà di movimento deve essere garantita a tutti, senza esclusioni,” ha dichiarato Francesca Coppola, proponente della mozione. “Questa proposta nasce dall’esigenza di colmare una lacuna nei regolamenti, rendendo Genova una città più inclusiva e accessibile.

Cosa cambia con la mozione

Tra gli interventi previsti: Revisione del Regolamento AMT, consentendo un accesso più agevole ai passeggini, senza obbligo di chiusura, anche in via sperimentale sulle linee del Municipio I Centro Est. Segnaletica dedicata, con adesivi e marcature a pavimento per gli spazi riservati a carrozzine e passeggini. Campagne di sensibilizzazione rivolte sia ai dipendenti AMT sia ai passeggeri per promuovere il rispetto e la sicurezza delle categorie più fragili. Inserimento delle esigenze di mobilità ridotta come parametro prioritario nell’acquisto di nuovi mezzi pubblici.

La Giunta Municipale avvierà ora un dialogo con AMT e gli organi competenti per rendere operative le proposte. Questa mozione rappresenta non solo un atto di giustizia sociale, ma anche un contributo verso una mobilità urbana più sostenibile, capace di rispondere ai bisogni di tutti i cittadini, nessuno escluso.