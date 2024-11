Ocean Viking, sbarcati a Genova 185 migranti: tra loro anche 5 bambini in condizioni precarie

Genova. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Genova, dopo quattro notti trascorse a bordo, i 185 migranti soccorsi in mare negli scorsi giorni dalla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée al largo delle coste africane. Tra loro ci sono anche cinque bambini in precarie condizioni di salute.

Le operazioni di sbarco coordinate dalla Prefettura di Genova sono avvenute a ponte Colombo, dove è stato allestito un punto di prima accoglienza dalla protezione civile insieme al personale sanitario e la capitaneria di porto

Una volta effettuati tutti i controlli sanitari i migranti saranno distribuiti sul territorio, i minori con le loro famiglie resteranno in strutture di accoglienza in Liguria. La maggior parte dei migranti proviene dalla Siria, altri da Bangladesh, Eritrea, Ghana, Libia, Marocco, Pakistan, Somalia e Sudan.

Foto SOS Mediterranée

I migranti erano stati salvati in tre distinte operazioni il 6 novembre. In mattinata 140 persone, inclusi quattro bambini e cinque donne, erano state accolte a bordo dopo aver viaggiato stipate su una piccola imbarcazione di legno con cui speravano di raggiungere l’Europa: “Era sovraccarica, si inclinava pericolosamente e rischiava di capovolgersi”, spiegava la Ong. Tra i migranti c’erano anche cinque donne, oltre ai quattro bambini. Nel pomeriggio un secondo soccorso, portando in salvo 38 naufraghi da un gommone sgonfio nella zona Sar maltese. Poi, su segnalazione di Alarm Phone, sono state soccorse altre 7 persone in difficoltà a bordo di un’imbarcazione che era rimasta senza carburante, ancora in zona Sar maltese.