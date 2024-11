Metropolitana a Rivarolo, aggiudicata (dopo un anno) la prima gara per il prolungamento

Genova. È stato aggiudicato, a quasi un anno dal primo provvedimento, il primo appalto per il prolungamento della metropolitana in Valpolcevera dalla futura stazione di Canepari a Rivarolo. Si tratta di un pacchetto che comprende l’integrazione e l’aggiornamento del progetto di fattibilità economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il project managament e la direzione dei lavori per un totale di oltre 5,1 milioni di euro più Iva e oneri previdenziali.

A vincere la gara è stato il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti formato da Rina Consulting, Metropolitana Milanese, Protos Engineering ed Exenet. La prima determinazione dirigenziale risale al 29 dicembre 2023, poi rettificata con due successivi provvedimenti l’8 gennaio e il 26 febbraio. Il bando era stato pubblicato il 6 marzo e i termini per la presentazione delle offerte erano stati prorogati fino al 6 maggio. Un mese dopo il raggruppamento era risultato primo in graduatoria, ma poi i tempi si sono dilatati sia perché il Comune ha chiesto integrazioni sia perché dall’Agenzia delle Entrate era pervenuta un’attestazione di irregolarità fiscale nei confronti di Metropolitana Milanese. Al termine dell’iter è stato poi accertato che gli avvisi di addebito a carico dell’azienda erano stati annullati.

I finanziamenti sono quelli assegnati dal ministero delle Infrastrutture ad agosto 2023, in tutto 74,5 milioni di euro che comprendono anche il secondo lotto della stazione Martinez nel quartiere di San Fruttuoso. Al momento sono ancora in corso i lavori per il prolungamento Brin-Canepari e il Comune non ha ancora acquisito le aree ferroviarie necessarie per arrivare nel cuore della delegazione: le interlocuzioni con Rfi sono “in stato avanzato”, si legge nel provvedimento di aggiudicazione, “seppure non si sia ancora giunti alla sottoscrizione degli accordi”.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica che sarà sottoposto ad aggiornamento era stato redatto da Systra-Sotecni, Iltaferr e Seteco Ingegneria nel 2020. L’estensione verso nord prevede (salvo modifiche nella prossima fase) un tracciato di 482 metri a partire dalla testata del tronchino di inversione della futura stazione Canepari e stazione nei pressi di piazza Pallavicini, dove oggi sorge il parcheggio di interscambio accessibile da via Rossini.

L’arrivo a Canepari, già più volte rimandato per i continui ritardi delle lavorazioni, è previsto attualmente nella primavera del 2025 e ad oggi non ci sono previsioni per il traguardo Rivarolo, per cui l’iter è di fatto appena partito. Così come allo stato attuale non è in programma un’ulteriore estensione della metropolitana in Valpolcevera, essendo considerati prioritari gli altri fronti: lo Skymetro anzitutto, ma anche San Martino (Tursi si sta preparando per presentare l’istanza al ministero) e Sampierdarena.