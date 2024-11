Metropolitana, quattro giorni di stop anticipato per manutenzione: ecco gli orari

Genova. Prosegue senza sosta il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana che la prossima settimana prevede il revamping dei sistemi di rilevazione incendio in galleria, l’installazione della nuova illuminazione LED nelle stazioni e le prove in linea dei nuovi treni Hitachi.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 novembre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Amt ricorda “che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate”. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).