Liguria. L’aria artica che sta interessando l’Italia si allontanerà verso Est per questo il weekend avrà qualche cambiamento sul fronte meteo in Liguria e a Genova. Secondo il centro meteo Limet al posto dei flussi freddi prenderà piede una corrente umida da sud-ovest che determinerà qualche pioggia a partire da domani, domenica 24 novembre.

Meteo Genova e Liguria per sabato 23 novembre

Il weekend in Liguria inizia, sul fronte meteo, con una mattinata in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio un po’ di nubi sparse sul settore centrale regionale senza conseguenze, per il resto cielo sereno o velato.

I venti tenderanno a disporsi da sud nel corso della giornata con intensità fino a moderata. Il mare sarà mosso o molto mosso per onda lunga da sud-ovest in parziale scaduta nel pomeriggio.

Temperature: in calo le minime con gelate nelle vallate interne, stazionarie le massime. Saranno comprese sulla costa tra 3 e 14 gradi, nell’interno tra -7 e 10.

Meteo weekend in Liguria: la giornata di domenica 24 novembre

Nuvolosità irregolare con qualche pioggia sull’Imperiese e il settore centro-orientale, asciutto sul resto della regione. Venti tra deboli e moderati da sud-est. Mare generalmente mosso. Temperature

minime in aumento, in contenuto calo le massime.

Il meteo per lunedì 25 novembre in Liguria

Nubi irregolari con qualche rovescio sul settore centro-orientale, asciutto altrove.