Liguria. Ancora condizioni di variabilità sulla nostra regione, con la formazione di un minimo pressorio sul Mar Ligure, che determinerà rovesci sparsi in particolare sul centro-levante della regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: in serata forte aumento delle correnti di Libeccio, con raffiche fino a burrasca forte (70-80 km/h) sui capi esposti dell’Imperiese. Ulteriore intensificazione nella notte, con raffiche oltre 100 km/h sul Mar Ligure, con forte mareggiata associata (onde fino a 4-5m su Imperiese e Spezzino, 5-6m al largo).

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da una spiccata variabilità, con rovesci sparsi sui settori centro-orientali della regione in mattinata, mentre altrove prevarranno cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Lieve miglioramento nel pomeriggio sul settore centrale, residui rovesci nelle prime ore del pomeriggio nell’interno di Levante. Situazione invariata altrove.

Venti: in mattinata e primo pomeriggio deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul settore centrale, moderati a carattere di Libeccio su Imperiese e Spezzino. Dalle ore serali netto incremento dei flussi libecciali, con raffiche fino a burrasca forte (70-80 km/h) sui capi esposti dell’Imperiese. Ulteriore intensificazione nella notte, con raffiche oltre 100 km/h sul Mar Ligure.

Mari: inizialmente mosso su Imperiese e Spezzino, poco mosso sul settore centrale; in netto aumento nel corso della giornata e soprattutto in serata, quando al forte vento saranno associati mari molto mossi, localmente agitati su Imperiese e Spezzino, molto agitati al largo.

Temperature: Minime stazionarie, massime generalmente in lieve calo. Costa: Min: +10/+15°C – Max: +14/+17°C; interno: Min: +1°C/+10°C – Max: +7/+13°C.

MERCOLEDì 20 NOVEMBRE: ancora qualche rovescio al più moderato a levante nelle ore notturne, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove: maggiori schiarite sull’estremo ponente, cielo in miglioramento nel corso della giornata.

Venti: nella notte raffiche di burrasca forte a carattere di Libeccio nella notte sui capi esposti dell’Imperiese, forti sullo Spezzino, oltre 100 km/h sul Mar Ligure. Sul settore centrale correnti settentrionali moderate. Nel corso della giornata irruzione fredda da nord che determinerà un aumento dell’intensità dei flussi da nord dapprima sul settore centrale, e conseguentemente sul resto della regione.

Mari: nella notte ed in mattinata mare agitato, localmente molto agitato a levante, con onda significativa anche di 5-6m e periodo fino a 10 secondi. Graduale scaduta fino a mosso/molto mosso nel corso della giornata. Temperature: in calo specialmente nei valori minimi nel corso della serata; massime stazionarie o in lieve calo.

GIOVEDì 21 NOVEMBRE: deboli rovesci agli estremi della regione, da poco nuvoloso a nuvoloso altrove. Venti: in prevalenza dai quadranti settentrionali, Libeccio forte sul Mar Ligure meridionale. Mare: da mosso ad agitato in serata a levante. Temperature: in deciso calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. [Previsione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]