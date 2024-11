Genova. Proseguono le condizioni stabili sull’Europa centro-meridionale, compresa la Liguria dove le condizioni meteo con tempo soleggiato saranno interrotte solo nella notte e prime ore del mattino dalla nebbia presente sui versanti padani. Queste le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Le previsioni meteo per oggi lunedì 4 novembre in Liguria

Cielo ampiamente soleggiato lungo tutto l’arco della giornata in Liguria, eccezion fatta per i versanti padani, quando nella notte e in mattinata sarà presente nebbia da inversione termica. Nel pomeriggio copione simile, nonostante la presenza di qualche innocuo e sparuto cumulo nell’interno, mentre in serata nuovo sviluppo di foschia e qualche banco di nebbia sui versanti padani centrali.

Venti in nottata e prima mattinata raffiche tese da nord tra il genovesato e il savonese, deboli altrove; nel corso della giornata prevarrà il carattere di brezza debole, al più moderata su tutta la regione.

Mare stirato sotto costa sul settore centrale al mattino, mosso al largo; in calo nel corso della giornata fino a poco mosso.

Temperature in aumento le minime a ponente, in calo altrove; massime in calo a ponente, in aumento su Appennino e versanti padani del centro-levante, stazionarie altrove. Saranno comprese sulla costa tra 11 e 22 gradi, nell’interno tra -2 e 20.

Le previsioni meteo per domani martedì 5 novembre in Liguria

Nella notte ed al primo mattino nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani alle spalle del settore centro-occidentale, a seguire cieli velati o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Venti tra notte e mattino deboli o moderati settentrionali, possibili rinforzi tra Genova e Savona. Per il resto della giornata ventilazione debole a regime variabile. Mare poco mosso, localmente quasi calmo sul settore centrale. Temperature stabili.

Il meteo di mercoledì 6 novembre

Il meteo per Genova e la Liguria a metà settimana vede, secondo Limet, un aumento della nuvolosità a causa dell’avvicinamento da ovest di un isolato disturbo in quota, ma senza fenomeni associati. Minime stazionarie, massime in calo.