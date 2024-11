Liguria. Torna qualche nube sulla Liguria mentre prosegue il lento calo delle temperature che arriva a scacciare, almeno parzialmente, il clima quasi primaverile di questo autunno.

Nella giornata di venerdì cielo velato da nubi alte e sottili al mattino, nuvolosità che aumenterà nel pomeriggio su tutta la regione sino a qualche sgocciolio o debole pioggia più probabile in mare aperto in serata. Tra venerdì e sabato infatti il passaggio di alcuni disturbi in quota determina un generale aumento della nuvolosità e possibili piovaschi, più probabili sugli estremi della regione e in mare aperto.

I venti sono moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa con possibili rinforzi tra la notte e il mattino, deboli variabili sul resto della regione.

Il mare resta poco mosso, così come restano stazionario le temperature, in lieve calo nei valori massimi:

Costa: Min: +10/+17°C – Max: +16/+20°C

Interno: Min: -1°C (fondovalle)/+10°C – Max: +11/+15°C

Domenica e lunedì ampie schiarite grazie a una nuova rimonta anticiclonica, possibile arrivo di una perturbazione associata a un deciso calo delle temperature martedì.