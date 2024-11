Genova. Tornano a scendere le temperature in Liguria in un sabato che si preannuncia soleggiato, ma freddo.

Il fronte arriva da nord-est, accompagnato da venti forti che tra il pomeriggio e la sera imperverseranno sul settore centro-occidentale costiero.

A parte le eccezioni rappresentate dalle nubi basse sui versanti padani e dagli occasionali piovaschi sui valichi più elevanti, in tutta la Liguria domina comunque cielo sereno. Merito anche dei venti, come detto, che spazzano via le nubi. Il mare è stirato sotto costa, mosso al largo e sull’Imperiese.

Le temperature scendono e sono in generale diminuzione: