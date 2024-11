Liguria. Inizio di settimana all’insegna del meteo instabile in Liguria. Lo sprofondamento di una saccatura verso le coste portoghesi favorirà l’attivazione di correnti umide sul Mediterraneo centro-occidentale. Secondo il centro meteo Limet avremo nuvolosità compatta e precipitazioni crescenti anticiperanno il passaggio di un debole fronte nella giornata di martedì.

Il meteo di oggi lunedì 25 novembre in Liguria e a Genova

Mattinata caratterizzata da nuvolosità bassa e compatta con piogge intermittenti su tutto il settore centro-orientale. Possibili stacchi moderati tra Genova e Savona entro le ore centrali. Pausa precipitativa pomeridiana, con solo locali pioviggini confinate all’entroterra e al Genovesato, prima di una nuova ripresa a partire dalla serata. Cieli parzialmente nuvolosi sul settore occidentale con aperture più probabili sull’ Imperiese costiero durante il pomeriggio.

Venti: al mattino deboli o moderati da nord sul settore occidentale con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del savonese. Moderati di scirocco sul settore centro-orientale. Rotazione ai quadranti meridionali in serata su tutti i settori. Mari: generalmente mossi o molto mossi su tutti i settori.

Temperature

minime in aumento, specialmente in quota. Massime stazionarie o in lieve aumento

Costa: Min: +8/+14°C – Max: +12/+16°C

Interno: Min: -1°C/+6°C – Max: +6/+12°C

Il meteo per domani, martedì 26 novembre in Liguria

Prime precipitazioni in nottata sul settore centrale e sull’estremo ponente con possibili rovesci moderati o forti tra Genova e Savona causati da una debole convergenza. Fronte in transito a partire dalla mattinata con interessamento Ovest-Est di tutti i settori entro la nottata, accompagnato da rovesci e qualche colpo di tuono. Esaurimento delle precipitazione sul centro-ponente a partire dalla serata.

Venti moderati da sud-est sul centro-levante, settentrionali sui settori occidentali con rinforzi a partire dal pomeriggio sugli sbocchi vallivi savonesi. Mari stirati sotto costa sul Savonese, mossi o molto mossi sui restanti settori. Temperature in lieve e ulteriore aumento le minime in costa, stazionarie nei valori massimi.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 novembre

Avremo un lento miglioramento delle condizioni meteo sulla Liguria con cieli parzialmente nuvolosi e qualche precipitazione residua sullo Spezzino e qualche schiarite sul Ponente. Temperature stazionarie e ventilazione debole settentrionale sul settore Occidentali. Mari in scaduta pomeridiana.