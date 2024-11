Liguria. Torna l’alta pressione sulla nostra regione con generali condizioni di tempo stabile. Annuvolamenti saranno possibili nella giornata di domenica. Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 15 novembre avremo tempo stabile e soleggiato a parte qualche annuvolamento basso sui versanti padani occidentali al primo mattino, in rapida attenuazione.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mari generalmente poco mosso. Temperature minime in calo nelle vallate interne, in aumento sulla costa; massime in generale aumento: sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 14 e 19 gradi; all’interno minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 9 e 14 gradi.

Sabato 16 novembre tempo soleggiato e stabile. Nubi basse in aumento sul settore centro-occidentale della costa tra pomeriggio e sera.

Venti deboli da nord al mattino, deboli meridionali nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Domenica 17 novembre un po’ di nubi sparse, ma in un contesto asciutto. Temperature stabili.