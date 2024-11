Liguria. Un’infiltrazione di aria fredda in quota determina un lento e progressivo abbassamento delle temperature sul Nord-Ovest Italiano, il tutto in un contesto di stabilità e giornate dominate da foschie e cieli sereni o poco nuvolosi.

Il Limet, associazione ligure di meteorologia, prevede in mattinata cieli parzialmente nuvolosi per nuvolosità medio-alta stratificata sul centro-levante della regione, con possibili addensamenti più consistenti sull’imperiese occidentale; cieli offuscati sulle vallate savonesi e genovesi esposte al travaso nelle prime ore mattutine. Banchi di nebbia sui versanti padani con una maggiore insistenza di quest ultimi sulle zone limitrofe alle pianure del Basso Piemonte localmente anche nelle ore diurne. Cieli sereni o parzialmente velati sui restanti settori.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente con rinforzi in prima mattinata e in serata nelle vallate esposte del savonese e del genovesato occidentale. Deboli dai quadranti meridionali sul Levante regionale.

Mari

Sui settori occidentali: stirati sotto costa e localmente mossi al largo. Poco mossi o quasi calmi sul Centro-Levante

Temperature

Stazionarie nei valori massimi e minimi nell’entroterra e sul Centro-Levante. In lieve aumento le massime sul Ponente. Forte escursione termica nelle vallate e nelle conche del profondo entroterra. Sulla costa minime tra +11 e +17° C, massime tra +17 e +22°C. Nell’interno minime tra -2 (fondovalle) e +9° C. Massime tra +12 e +20° C.

Giovedì 7 novembre

Giornata analoga alla precedente con nebbie mattutine sui versanti padani e cieli tersi o poco nuvolosi sui tratti costieri. Velature particolarmente presenti sul settore centro-occidentale in mattinata. Venti moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione. Locali rinforzi fino a forti sulle vallate del Savonese e del Genovesato Occidentale. Mari stirati sulla costa Savonese, mossi al largo. Poco mossi sulla costa spezzina. Temperature in lieve ed ulteriore diminuzione nei valori massimi sulla costa genovese e savonese. Stazionarie le temperature nell’entroterra e sugli estremi di regione.

Venerdì 8 novembre

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con locali nebbie mattutine sui versanti padani e nelle vallate dell’entroterra. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.