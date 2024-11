Mercatino di San Nicola 2024, al via l’allestimento a Piccapietra: apertura il 30 novembre

Genova. Si inizia a respirare aria di Natale in città, e a sancire ufficialmente la partenza della “volata” festiva è l’allestimento dello storico mercatino di San Nicola, in piazza Piccapietra, che quest’anno compie 35 anni.

Lunedì mattina gli operai erano al lavoro per arrivare a sabato 30 novembre pronti per il taglio del nastro. Anche quest’anno, come ogni anno, il mercatino di San Nicola ospiterà gli stand di un centinaio di associazioni genovesi. Per la prima volta nella sua storia il mercatino non partirà a dicembre, ma prenderà il via l’ultimo giorno di novembre, per poi concludersi il 23 dicembre. Come ogni anno sarà anche l’occasione per portare avanti progetti di solidarietà, complice la possibilità, per le associazioni di volontariato, di alternarsi tra i banchi per raccogliere fondi. La stessa associazione che organizza il mercatino, inoltre, si occupa di finanziare alcuni progetti selezionati.

Quest’anno, seguendo il fil rouge dell’infanzia, saranno ‘Armonie del Cuore‘ della Onlus Braccialetti Bianchi, che organizza percorsi di arteterapia per gli ospiti del Gaslini; il progetto ‘Emozioni giocate per bambini davvero speciali’ proposto da Emozioni Giocate Onlus, un’associazione che offre attività ludico educative per bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e sindromi rare, e poi verrano finanziate alcune ‘borse sportive’ la ASD La Salle al Carmine, per dare accesso a chi non se lo può permettere ai corsi di basket, pallavolo, calcio e pallapugno.

“Sono molto contenta di presentare per l’ottavo anni consecutivo il Mercatino di San Nicola assieme ai tanti volontari che ne sono anima e linfa vitale – ha detto l’assessora al Commercio, alle Tradizioni e alle Proloco Paola Bordilli – Il mercatino è una vera e propria tradizione della nostra città che coniuga assieme solidarietà, artigianato e socialità. Invito tutti, grandi e piccini, a prendervi parte e, con la propria presenza, aiutare a fare del bene l’associazione che da 35 anni è tassello fondamentale del Natale genovese”.