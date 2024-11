Genova. Il 15 dicembre 2024 sarà inaugurato il Memoriale delle vittime del ponte Morandi, struttura realizzata laddove sorgeva il magazzino dell’Amiu distrutto dal crollo del viadotto e che rientra nella riqualificazione di tutta l’area del cosiddetto “sottoponte” secondo il progetto del “cerchio rosso”.

Con un mese di ritardo rispetto a quanto annunciato recentemente dal Comune di Genova – e tre anni dopo rispetto alle prime dichiarazioni del sindaco Marco Bucci – il taglio del nastro riguarderà sia lo spazio del Memoriale sia quello della serra bioclimatica.

Entrambe le strutture non sono ancora ultimate e, per quanto riguarda la serra, sono state necessarie alcune modifiche progettuali proprio negli ultimi giorni, ma alle 10.30 di domenica 15 dicembre ci sarà la cerimonia ufficiale. Non sarà presente, come avevano invece auspicato i familiari delle vittime, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non mancheranno rappresentanti delle istituzioni.

“Siamo emozionati, un luogo di memoria, di storia, di emozioni per non dimenticare – dice Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo vittime ponte Morandi – una data importante per la città e per tutti noi”.

La data “naturale” per l’inaugurazione sarebbe stata il 14 dicembre, sabato, ma il vicesindaco Pietro Piciocchi, che dovrà rappresentare l’amministrazione comunale all’appuntamento, è impegnato in Vaticano per un incontro con il Papa Francesco nell’ambito di un’iniziativa dell’Ail, associazione italiana leucemia.

Come già raccontato in passato da Genova24, il memoriale della tragedia del ponte Morandi sarà strutturato su diverse stanze che racconteranno da vari punti di vista la vicenda del crollo: con documenti, reperti e strumenti interattivi si parlerà della struttura e della sua storia, della macchina dei soccorsi, del contesto della Valpolcevera, del processo in corso.

Oltre allo studio Boeri, che si occupa della supervisione generale, sarà fondamentale l’apporto di Ett e per i contenuti sono stati coinvolti anche i giornalisti di Will, portale di informazione molto noto ai giovani e che comunica quasi esclusivamente via Instagram.

Il capannone del Memoriale delle vittime di Ponte Morandi sarà collegato alla serra bioclimatica, che ospiterà 43 specie diverse di piante, tante quante il numero delle vittime del disastro.

Di fronte al Memoriale, invece, sono invece in stand-by i lavori alla palazzina ex Amiu che ospiterà la ludoteca, intervento che dovrebbe concludersi nella primavera del 2025 ma i cui cantieri sono stati interrotti da un incidente mortale sul lavoro.

“Purtroppo quel cantiere in questo momento è fermo ma al netto di quella parte Memoriale e Serra saranno completati – spiega il vicesindaco Pietro Piciocchi – poi stiamo definendo il progetto della connessione tra la Radura della memoria in via Fillak e il Memoriale che sarà assolutamente strategica e che rientra nel disegno del Cerchio Rosso di Boeri a cui abbiamo iniziato a dare attuazione in lotti separati, e stiamo lavorando nella definizione di tutto il progetto”.