Mele, due tentati furti in casa con i residenti all’interno. L’allarme del sindaco

Mele. “Tentativo di furto in abitazione, prestate la massima attenzione”. A diffondere la raccomandazione sui social è stato il sindaco di Mele, Mirco Ferrando, con un post in cui ha messo in guardi i residenti del piccolo borgo sulle alture del ponente genovese.

Ferrando, dalla (sempre molto attiva) pagina Facebook del Comune di Mele ha fatto sapere che sabato i ladri hanno provato a entrare in una villetta di via Gallinea, ma hanno desistito dopo avere scoperto che all’interno erano presenti i proprietari.

In risposta all’avviso, un’abitante di Mele ha confermato che nei giorni precedenti i ladri avevano provato a entrare anche nella sua abitazione nella vicina via Barasino, nel cuore della notte. Anche in questo caso, quando i ladri si sono accorti che all’interno dell’abitazione erano presenti i proprietari hanno desistito.

Da parte del sindaco è quindi arrivata la raccomandazione a fare la massima attenzione, soprattutto in questo periodo in cui lo shopping e gli impegni in vista del Natale iniziano a tenere fuori casa le persone per più tempo, lasciando campo libero. Spesso infatti i ladri prediligono borghi e paesi più isolati per agire, tanto da spingere molti sindaci a sfruttare i social per mettere in guardia i cittadini.