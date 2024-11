Materiali di scarto diventano strumenti educativi: La Cruna presenta il progetto “Alfabeti Digitali”

Genova. La Cruna, cooperativa sociale genovese attiva dal 1997, presenta il progetto “Alfabeti Digitali”, che trasforma materiali di scarto in strumenti didattici innovativi grazie alla tecnologia laser per il taglio e l’incisione. L’appuntamento è per giovedì 28 novembre alle ore 17 al Centro del Riuso di via Bologna 110, in collaborazione con AMIU Genova e Assoutenti Liguria.

L’evento è gratuito e aperto a insegnanti, educatori e operatori culturali. Grazie al supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, La Cruna ha realizzato una serie di materiali didattici in cartone e legno di recupero per introdurre, in modo creativo e sostenibile, diversi argomenti scolastici: dalla geografia alle frazioni, dall’alfabeto alle arti visive.

Durante l’incontro saranno mostrati i primi prototipi e condivise le prossime tappe del progetto, che prevede per il 2025 laboratori di formazione su progettazione digitale e tecniche di taglio laser.

Fondata a Genova nel 1997, La Cruna promuove l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, con attività che spaziano dalla digitalizzazione di archivi a servizi informatici per importanti aziende genovesi. Alfabeti Digitali rappresenta una nuova tappa nell’impegno della cooperativa per coniugare innovazione, sostenibilità e inclusione sociale.

Per partecipare all’evento, è gradita la conferma inviando una mail a info@lacruna.com. Per maggiori informazioni www.lacruna.com